Пристайко и Кулеба придут 18 сентября на заседание комитетов Рады по вопросам внешней политики и евроинтеграции – нардеп Яременко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в среду, 18 сентября, примут участие в совместном заседании комитетов Верховной Рады по вопросам внешней политики и по вопросам европейской интеграции, сообщил глава первого комитета Богдан Яременко (фракция "Слуга народа") и призвал не нагнетать настроения по вопросам внешней политики.

"В среду на 15.00 я приглашаю всех заинтересованных. Состоится совместное заседание по инициативе двух комитетов – по вопросам европейской интеграции и по вопросам внешней политики, на которое приглашены вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции, министр иностранных дел, а также соответствующие сотрудники офиса президента Украины", - сказал он на заседании согласительного совета парламента в понедельник.

По словам Яременко, вице-премьер-министр и глава МИД подтвердили свое участие в этом заседании.

"Я призываю не нагнетать какие-то публичные настроения вокруг вопросов внешней политики. Хочу напомнить, что президент Зеленский и Кабинет министров, созданный этой Верховной Рады, пока еще не заключили ни одного международного договора. Все обсуждения, которые продолжаются публично, - это вокруг выполнения тех договоренностей, в том числе Минских, которые были заключены предыдущей властью", - заявил Яременко.