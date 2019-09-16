Посольство США рассчитывает на ответственность власти Украины за независимость нового состава ЦИК

Посольство США в Украине возлагает на новую украинскую власть ответственность за независимость Центральной избирательной комиссии (ЦИК), которая будет сформирована.

"Новая власть, действуя в рамках закона, изменяя ее (ЦИК) состав, теперь несет ответственность за то, чтобы эта важная институция сохраняла свою независимость и беспристрастность в глазах украинского народа", - говорится в сообщении посольства на его странице в Фейсбуке в понедельник.

В диппредставительстве поздравили ЦИК, которая прекращает свои полномочия, и ее главу Татьяну Слипачук "с непредвзятым и успешным проведением исторических, достоверных, хорошо организованных президентских и парламентских выборов в 2019 году", а также выразили надежду на то, что "опытные профессиональные сотрудники ЦИК" продолжат свою работу для поддержки успеха Украины как демократического государства.

Как сообщалось, 13 сентября Верховная Рада поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского на досрочное увольнение всех 16 членов ЦИК.