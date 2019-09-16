Политика

11:59 16.09.2019

Богдан не исключает, что будет баллотироваться на пост мэра Киева

2 мин читать
Богдан не исключает, что будет баллотироваться на пост мэра Киева

 Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан считает, что уже почти выполнил свою функцию на занимаемой должности и не исключил возможности своего баллотирования на пост городского головы Киева.

В опубликованном в понедельник утром интервью Украинской службе Би-би-си, говоря о том, есть ли у команды президента Украины Владимира Зеленского кандидат на должность мэра Киева, Богдан сказал: "Готового (кандидата – ИФ) нет. Есть много неготовых (смеется)… Кандидатур много. Может, я даже пойду".

Отвечая на уточняющий вопрос касательно его возможности баллотироваться на выборах столичного городского головы, он сказал: "Я никогда над этим серьезно не задумывался, но вот последние события показали, что аудитория видит оппонентом (действующего мэра Киева Виталия – ИФ) Кличко Богдана. Я считаю, что для меня это спуститься на несколько ступенек вниз. С другой стороны, я свою функцию уже почти выполнил - как первая ступень ракеты, которая выводит ее на орбиту, - я уже ее почти вывел. И мне надо заняться чем-то серьезным".

На просьбу привести пример того, что он считает серьезным занятием для себя, Богдан сказал: "Например, выборы мэра (смеется). Нет, я шучу, конечно. Но почему бы и нет? (смеется)".

Вместе с тем, глава ОП Зеленского отметил, что в команде президента еще не определились с тем, проводить ли досрочные местные выборы по всей Украине, или только в некоторых городах.

"Это очень длинный вопрос, на который нет одного ответа. Надо понимать, что такое местные выборы существуют законодательные ограничения, и чтобы не было хаоса, а он обязательно будет ... У нас внеочередные выборы проводятся всегда на срок до очередных - чтобы все советы по всей Украине одновременно перезагружены. Если сейчас делать досрочные, то они будут совсем недалеко от очередных. А очередные у нас быстро (осенью 2020 - ред.)", - сказал Богдан.

В этом контексте он отметил, что в команде президента взвешивают целесообразность такого шага, и пока наработали по этому вопросу три возможных пути действий.

"Экспертные группы работают, мы разрабатываем различные проекты законов. Пока есть три пути. Каким идти, мы еще не решили. Поэтому я вам еще раз говорю: мы если что-то делаем, то планируем далеко вперед. И сюда же и Кличко, и все другие города, и все другие наболевшие местные проблемы. Мы понимаем, что общество просто требует перезагрузки власти. Но каким путем идти, чтобы не дать в штангу по дороге, мы пока не решили", - сказал Богдан.

Теги: #киев #мэр #богдан #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:20 16.09.2019
Посольство США рассчитывает на ответственность власти Украины за независимость нового состава ЦИК

Посольство США рассчитывает на ответственность власти Украины за независимость нового состава ЦИК

11:17 16.09.2019
Владелец частного дома в Киеве стрелял в спасателей, прибывших ликвидировать пожар, никто не пострадал - ГСЧС

Владелец частного дома в Киеве стрелял в спасателей, прибывших ликвидировать пожар, никто не пострадал - ГСЧС

20:43 15.09.2019
Украину не будут подталкивать к выборам на Донбассе, пока он будет оккупированным - Волкер

Украину не будут подталкивать к выборам на Донбассе, пока он будет оккупированным - Волкер

06:42 15.09.2019
Власти Киева планируют запустить дополнительный троллейбусный маршрут на Виноградаре

Власти Киева планируют запустить дополнительный троллейбусный маршрут на Виноградаре

08:44 14.09.2019
В Киеве продолжают ремонтировать дороги

В Киеве продолжают ремонтировать дороги

19:32 13.09.2019
Нардеп Ткаченко выступает за возобновление в Киеве райсоветов и ликвидацию части коммунальных предприятий

Нардеп Ткаченко выступает за возобновление в Киеве райсоветов и ликвидацию части коммунальных предприятий

18:30 13.09.2019
Зеленский: сначала вывод войск, и только потом могут быть выборы на Донбассе

Зеленский: сначала вывод войск, и только потом могут быть выборы на Донбассе

18:15 13.09.2019
Порошенко увязывает обновление ЦИК с планами провести выборы в ОРДЛО на условиях РФ

Порошенко увязывает обновление ЦИК с планами провести выборы в ОРДЛО на условиях РФ

17:16 13.09.2019
Рост числа пожаров вблизи Киева в последнее время негативно сказался на состоянии воздуха в столице – КГГА

Рост числа пожаров вблизи Киева в последнее время негативно сказался на состоянии воздуха в столице – КГГА

15:03 13.09.2019
Зеленский не пойдет на "сразу выборы на Донбассе и особый статус", убежден Кучма

Зеленский не пойдет на "сразу выборы на Донбассе и особый статус", убежден Кучма

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Раде хотят услышать от главы МИД позицию Киева по вопросам внешней политики

Великобритания продолжит поддержку евроатлантических амбиций Украины - министр по делам Европы

В Раду внесен проект госбюджета-2020

В Лондоне заявляют о прогрессе на переговорах с ЕС по Brexit

Члены Кабмина вместе с нардепами будут готовить закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО – Пристайко

ПОСЛЕДНЕЕ

В Раде хотят услышать от главы МИД позицию Киева по вопросам внешней политики

Великобритания продолжит поддержку евроатлантических амбиций Украины - министр по делам Европы

Чеснаков назвал условием проведения Нормандского саммита признание Киевом "формулы Штайнмайера"

В Раду внесен проект госбюджета-2020

Британский премьер Джонсон сравнил себя с Халком и пообещал не допустить новой отсрочки Brexit

В Лондоне заявляют о прогрессе на переговорах с ЕС по Brexit

Иран отвергает обвинения США в совершении атаки в Саудовской Аравии

Члены Кабмина вместе с нардепами будут готовить закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО – Пристайко

Угроза России перекрыть транзит через Украину как рычаг давления на Киев все меньше что-то значит, считает Волкер

Волкер и Сурков работают над будущей встречей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА