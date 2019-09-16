Политика

10:03 16.09.2019

Чеснаков назвал условием проведения Нормандского саммита признание Киевом "формулы Штайнмайера"

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Саммит государств "Нормандской четверки" может быть проведен в случае гарантированного признания Киевом "формулы Штайнмайера", считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Подписание в ближайшие дни в Минской контактной группе документов о признании Киевом формулы Штайнмайера - условие проведения саммита "нормандской четверки", - сказал Чеснаков в понедельник "Интерфаксу".

Между тем, по его словам, Киев пока не демонстрирует готовности предоставить Донбассу особый статус.

"Последние заявления Леонида Кучмы и Вадима Пристайко об отказе Украины от предоставления отдельным районам Донецкой и Луганской областей особого статуса следует однозначно воспринимать как доказательства отсутствия у Киева реальных намерений выполнить Минские соглашения", - сказал эксперт.

По его словам, одни и те же люди в Киеве заявляют и о готовности имплементировать формулу Штайнмайера, и о неготовности предоставить Донбассу особый статус.

"Но ведь отрицание особого статуса Донбасса отрицает и формулу Штайнмайера. Иначе получается абсолютная глупость и обман с украинской стороны - нельзя же согласовать механизм вступления в силу закона об особом статуса, без намерения предоставить в последующем этот самый особый статус", - сказал он.

"Формула Штайнмайера" названа по имени действующего президента ФРГ, в прошлом главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Она предусматривает, что до выборов закон об особом статусе Донецка и Луганска будет применяться на временной основе, а после выборов и после выхода окончательного доклада БДИПЧ ОБСЕ с признанием о том, что эти выборы прошли в соответствии с демократическими принципами, закон обретает окончательную юридическую силу.

Теги: #формула_штайнмайера #рф #донбасс
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