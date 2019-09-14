Политика

18:41 14.09.2019

Члены Кабмина вместе с нардепами будут готовить закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО – Пристайко

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Члены Кабмина вместе с нардепами будут готовить закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО – Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что вовлеченные в переговорный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе представители украинского правительства начнут работу с депутатами Верховной Рады по подготовке к голосованию за закон об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

      "Очень много деталей в этом законе, какие необходимые компромиссы с обеих сторон нам нужно сделать, чтобы наконец-то на нашу землю пришел мир. Это будет сложная работа. Я не могу сказать, в какой форме это будет, будут ли внесены изменения в существующий (закон – ИФ) - в конце концов, голосовать нашим депутатам", - сказал он на брифинге в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в субботу в Киеве.

      По его словам, часть членов украинского правительства, вовлеченная в переговорный процесс по Донбассу, начинает диалог с депутатским корпусом по этому вопросу.

      В свою очередь, специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер подчеркнул, что принимая необходимые законодательные инициативы в соответствии с Минскими соглашениями, Украина подчеркивает тем самым, что Россия должна выполнять свою часть обязательств.

      Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

      6 октября 2017 года Верховная Рада VIII созыва продлила на год срок действия данного закона, который должен был утратить силу 18 октября 2018 года.

      Летом и осенью 2018 года спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявлял, что Киев окажется в невыгодной ситуации, если не продлит действие закона об особом статусе Донбасса. Также призвали Киев продлить действие данного закона в диппредставительстве Европейского Союза в Украине и посольстве США.

      14 сентября 2018г тогдашний министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил убеждение, что продление закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей важно, чтобы противодействовать провокациям РФ по снятию санкций. Спустя несколько дней министр также отметил, что пролонгация закона возможна в случае прогресса в вопросе освобождения политзаключенных и заложников.

      1 октября первый вице-спикер Верховной Рады VIII созыва Ирина Геращенко заявила, что от пролонгации закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО зависят дальнейшие санкции против Российской Федерации.

      4 октября Верховная Рада поддержала президентскую законодательную инициативу, которой особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) будет введен со дня вступления в силу соответствующего закона на срок до 31 декабря 2019 года.

Теги: #ордло #рада #самоуправление #закон #пристайко
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