Политика

17:52 14.09.2019

Зеленский хотел бы разведения войск по всей линии разграничения, а не на отдельных участках

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Зеленский хотел бы разведения войск по всей линии разграничения, а не на отдельных участках

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за разведение войск по всей линии разграничения на Донбассе, а не на отдельных участках, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Сейчас президент просит, обращается с идеей по разведению войск по всей линии разграничения", - сказал Пристайко на брифинге в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в субботу в Киеве.

Теги: #зеленский #орлдо #войска #пристайко
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