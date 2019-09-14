Зеленский хотел бы разведения войск по всей линии разграничения, а не на отдельных участках

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за разведение войск по всей линии разграничения на Донбассе, а не на отдельных участках, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Сейчас президент просит, обращается с идеей по разведению войск по всей линии разграничения", - сказал Пристайко на брифинге в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в субботу в Киеве.