Пристайко: мы фокусируемся на Донбассе, так как надеемся достичь успеха, позволяющего двигаться в дальнейшем и по Крыму

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отмечает, что Украина хочет сконцентрироваться сначала на решении конфликта на Донбассе, потому что надеется на возможность быстрого достижения результата, что позволит затем заняться и вопросом аннексии Крыма.

"Сейчас мы фокусируемся на немедленном успехе на востоке Украины, потому что надеемся, что сможем этого достичь, и тогда это будет продвижение вообще в целом", - сказал он, выступая на Форуме YES в субботу в Киеве.

Пристайко отметил, что есть вопрос, как проводить одновременно оба процесса и по Донбассу, и по Крыму, чтобы они не мешали друг другу и чтобы не терять фокус внимания.