Политика

15:22 14.09.2019

Венгрия не пойдет на уступки по линии НАТО для Украины, пока не решит все вопросы с Киевом - Кулеба

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Венгрия не пойдет на уступки по линии НАТО для Украины, пока не решит все вопросы с Киевом - Кулеба

Украина не может рассчитывать на изменения для себя в рамках сотрудничества с НАТО, пока не решен вопрос двусторонних отношений с Венгрией, сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

"Я всегда придерживался позиции, что с Венгрией нужно договариваться. У нас намного больше интересов, которые нас объединяют, чем разъединяют. Я пришел с этой позицией в правительство, я не один в правительстве с этой позицией... Пока мы не решим проблему с Венгрией, на какие-то изменения в НАТО рассчитывать не стоит", - сказал Кулеба в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в субботу в Киеве.

По его словам, Венгрия не является простым партнером в переговорах, но "это не враги, а партнеры".

"Венгры говорят так, что пока с Украиной не договорятся, до тех пор они не пойдут на уступки по линии НАТО", - рассказал Кулеба.

Он добавил, что Украине необходимо прийти к стабильному переговорному процессу с венгерской стороной по поиску оптимального решения.

"Безусловно, это не предполагает, что мы должны всё сдать венграм или сказать, что мы готовы делать так, как они хотят, но путем определенных взаимных уступок можно прийти к результату, который всех удовлетворит. И такие консультации внутри правительства у нас на разных уровнях происходят", - рассказал вице-премьер.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не будет блокировать интеграцию Украины в НАТО только после внесения поправок в законы о языке и образовании.

Теги: #венгрия #кулеба #нато
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