Политика

15:09 14.09.2019

Квасьневский посоветовал Зеленскому не брать на себя слишком много полномочий

1 мин читать
Квасьневский посоветовал Зеленскому не брать на себя слишком много полномочий

Бывший президент Польши Александр Квасьневский посоветовал действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому не брать на себя слишком много полномочий, сообщает в субботу телеканал "Прямой".

"В такой большой стране как Украина, если президент думает, что может контролировать все, то ошибается и будет делать много ошибок, ведь это совершенно невозможно. Если бы я мог что-то посоветовать президенту Зеленскому, то самое главное - надо помочь всем демократическим институтам быть самостоятельными и профессиональными. Это касается и Избирательной комиссии, судов и правоохранительной системы. Если хочешь контролировать все, значит не контролируешь ничего. Это прямая дорога к большим ошибкам", - цитирует "Прямой" слова Квасьневского журналистам в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

Теги: #квасьневский #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:15 14.09.2019
Зеленский ветировал принятый Радой 8-го созыва Избирательный кодекс, предусматривающий пропорциональную избирательную систему

Зеленский ветировал принятый Радой 8-го созыва Избирательный кодекс, предусматривающий пропорциональную избирательную систему

11:29 14.09.2019
Зеленский: Я мечтаю и сделаю все, чтобы Украина стала мощным кинематографическим государством

Зеленский: Я мечтаю и сделаю все, чтобы Украина стала мощным кинематографическим государством

07:37 14.09.2019
Чалый: визит Зеленского в США мог состояться после инаугурации

Чалый: визит Зеленского в США мог состояться после инаугурации

18:30 13.09.2019
Зеленский: сначала вывод войск, и только потом могут быть выборы на Донбассе

Зеленский: сначала вывод войск, и только потом могут быть выборы на Донбассе

16:12 13.09.2019
Коломойский заявляет, что встретился с Зеленским впервые с момента его инаугурации

Коломойский заявляет, что встретился с Зеленским впервые с момента его инаугурации

15:41 13.09.2019
Зеленский поблагодарил США за предоставление Украине помощи в области безопасности

Зеленский поблагодарил США за предоставление Украине помощи в области безопасности

12:46 13.09.2019
Зеленский вновь заявил, что пришел на пост президента Украины на один срок и старается использовать каждый день

Зеленский вновь заявил, что пришел на пост президента Украины на один срок и старается использовать каждый день

12:26 13.09.2019
Зеленский отметил, что обсуждал с Коломойским вопрос снижения тарифов для украинцев, и бизнесмен его услышал

Зеленский отметил, что обсуждал с Коломойским вопрос снижения тарифов для украинцев, и бизнесмен его услышал

11:21 13.09.2019
Зеленский заявил о перезапуске Антимонопольного комитета с сохранением нынешнего его главы

Зеленский заявил о перезапуске Антимонопольного комитета с сохранением нынешнего его главы

11:08 13.09.2019
Зеленский: у нас прекрасные отношения с Трампом и администрацией США

Зеленский: у нас прекрасные отношения с Трампом и администрацией США

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленський ветував Виборчий кодекс, ухвалений ВР VIII скликання, який передбачає пропорційну виборчу систему

Зеленский ветировал принятый Радой 8-го созыва Избирательный кодекс, предусматривающий пропорциональную избирательную систему

Разумков: выборы на Донбассе могут проводиться только по законам Украины, а увольнение членов ЦИК здесь ни при чем

За завершение войны на Донбассе нельзя платить суверенитетом Украины - президент Эстонии на встрече с Зеленским

Зеленский: сначала вывод войск, и только потом могут быть выборы на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Лайчак: "Формула Штайнмайера" – хорошая основа для выполнения Минских соглашений

Премьер Украины считает перспективным проект водного пути между Балтийским и Черным морями

У Рады есть 30 дней для доработки Избирательного кодекса – "Опора"

Венгрия не пойдет на уступки по линии НАТО для Украины, пока не решит все вопросы с Киевом - Кулеба

Зеленський ветував Виборчий кодекс, ухвалений ВР VIII скликання, який передбачає пропорційну виборчу систему

Комитеты Рады по внешней политике и по интеграции с ЕС соберутся на заседание 18 сентября – Вакарчук

Министерство культуры, молодежи и спорта полноценно заработает с февраля 2020 года - Бородянский

Разумков уверен, что будет "хороший состав" ЦИК

Разумков: выборы на Донбассе могут проводиться только по законам Украины, а увольнение членов ЦИК здесь ни при чем

Украина должна продолжить начатую реформу образования и избавиться от советских негативов в школе - Новосад

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА