Квасьневский посоветовал Зеленскому не брать на себя слишком много полномочий

Бывший президент Польши Александр Квасьневский посоветовал действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому не брать на себя слишком много полномочий, сообщает в субботу телеканал "Прямой".

"В такой большой стране как Украина, если президент думает, что может контролировать все, то ошибается и будет делать много ошибок, ведь это совершенно невозможно. Если бы я мог что-то посоветовать президенту Зеленскому, то самое главное - надо помочь всем демократическим институтам быть самостоятельными и профессиональными. Это касается и Избирательной комиссии, судов и правоохранительной системы. Если хочешь контролировать все, значит не контролируешь ничего. Это прямая дорога к большим ошибкам", - цитирует "Прямой" слова Квасьневского журналистам в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.