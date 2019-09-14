Политика

14:15 14.09.2019

Зеленский ветировал принятый Радой 8-го созыва Избирательный кодекс, предусматривающий пропорциональную избирательную систему

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Зеленский ветировал принятый Радой 8-го созыва Избирательный кодекс, предусматривающий пропорциональную избирательную систему

Президент Украины Владимир Зеленский вернул в парламент со своими предложениями Избирательный кодекс, принятый 11 июля Верховной Радой 8-го созыва.

"13.09.2019 – возвращен с предложениями президента", - говорится на сайте Рады к законопроекту №0978 "Предложения президента к Избирательному кодексу Украины".

В предложениях Зеленского указывается, что "Кодекс, который поступил на подпись, содержит положения, которые не соответствуют Конституции Украины, не учитывают последние позитивные изменения в избирательном законодательстве, направленные на его совершенствование, не согласуются с законодательными актами, которые являются базовыми в соответствующей сфере, не обеспечивают должной регламентации и организации избирательного процесса, эффективного контроля за осуществлением избирательных процедур"

Глава государства на 11 страницах дал 17пунктов замечаний к Кодексу. В частности, указывает Зеленский, Кодекс, который предусматривает пропорциональную избирательную систему в Раду с открытыми региональными списками, "дает основания для вывода о фактическом сохранении составляющей, характерной для пропорциональной избирательной системы с закрытыми спискам".

"Так, частью первой статьи 353 Кодекса предусмотрено, что политическая партия, набравшая 5 и более процентов действительных голосов избирателей, гарантированно получает 10 депутатских мандатов, распределяемых в порядке очередности в соответствии с утвержденным партией общегосударственным списком, а не в зависимости от количества голосов избирателей, полученных каждым кандидатом соответствующей партии, что фактически нивелирует волеизъявления избирателя и гарантирует прохождение в парламент кандидатов независимо от результатов персонифицированного голосования на выборах", - отмечает президент.

Кроме того, "допускается возможность голосования не за конкретного кандидата от политической партии, а за избирательный список партии", а распределение мандатов между кандидатами от партии на региональном уровне проводится только в пределах целых долей после деления количества голосов избирателей, поданных в избирательном регионе в поддержку соответствующего регионального избирательного списка, на избирательную квоту, при этом дробные части от такого деления оставаться для распределения на общегосударственном уровне по принципу "закрытых списков".

Зеленский указал, что принцип гендерного равенства на практике может быть нивелирован из-за отсутствия в Кодексе механизма замены кандидата в депутаты кандидатом такого же пола в случае отмены регистрации кандидата по обращению партии, которая его выдвинула.

Президент обратил внимание, что в Кодексе отсутствует достаточный механизм обеспечения реализации избирательных прав отдельными категориями лиц, в частности, внутренне перемещенными лицами в вопросе местных выборов; лицами с инвалидностью.

Кроме того, Зеленский указал на недостатки Кодекса в части определения обязательной квоты для кандидатов на проживание в Украине.

Согласно его замечаниям, в Избирательном кодексе нарушается гарантированное Конституцией право общественных организаций на обжалование в суде решений или действий власти, должностных и служебных лиц.

Президент также коснулся предложения установить, что выдвижение кандидатов на общенациональных выборах может осуществляться партией, которая имеет региональные организации, зарегистрированные в установленном законом порядке, не менее чем в 14 административно-территориальных единицах, указанных в ч.2 ст.133 Конституции Украины. Однако вопрос регистрации и функционирования политических партий, их ячеек урегулирован законом "О политических партиях в Украине", которым предусмотрена обязанность политической партии в течение шести месяцев со дня регистрации обеспечить создание и регистрацию в порядке, установленном настоящим законом, своих областных организаций в большинстве областей Украины, городах Киеве, Севастополе и в Автономной Республике Крым. Невыполнение этого условия может иметь своим следствием аннулирование регистрационного свидетельства такой партии.

У главы государства есть претензии к нормам Кодекса, дающим право партиям участвовать в общенациональных выборах.

Кроме того, Зеленский не согласен с уменьшением барьера для возмещения партиям из бюджета затрат по финансированию предвыборной кампании, с рядом положений Кодекса в части обеспечения финансирования закупки товаров, работ и услуг за счет госсредств.

В Кодексе, как отметил Зеленский, не в полной мере учтены рекомендации, предоставленные международными экспертами по результатам наблюдения за избирательными кампаниями.

Так, в частности, в окончательном отчете Миссии по наблюдению за выборами народных депутатов Украины от 28 октября 2012г. ОБСЕ / БДИПЧ содержатся рекомендации о введении умеренных ограничений расходов в рамках проведения кампаний.

Ряд положений Кодекса также изложен без учета уже принятых законодательных актов, направленных на совершенствование избирательного законодательства, отмечает президент.

Как сообщалось, 11 июля 2019 года Верховная Рада утвердила во втором чтении и в целом проект Избирательного кодекса (№3112-1), который вводит пропорциональную систему выборов в парламент по открытым спискам.

В ходе консультаций фракции парламента договорились, что в кодексе будет сохранен проходной барьер в парламент на уровне 5%.

Предусмотрено вступление закона в силу в 2023 году.

Наиболее резонансной является часть кодекса о выборах в Верховную Раду, которая предусматривает систему с открытыми списками. Новая система выборов предусматривает, что съезд партии утверждает общенациональный список, который делится на 27 или менее (но не меньше 2/3 регионов) региональных списков. В каждом таком региональном списке должно быть не менее 5 кандидатов. У партии будет единый список и региональные. Очередность кандидатов определяет съезд.

Избирателю придется помнить номер партии, определенный жеребьевкой, за которую хочет проголосовать. В соответствующие окошка он вписывает номер партии. Ниже в бюллетене избиратель (по желанию, не обязательно) указывает номер кандидата, но исключительно от той партии, за которую голосует.

Если избиратель никого из кандидатов не укажет, это будет значить, что избиратель соглашается с тем порядком кандидатов в его регионе, который составила партия.

При подведении итогов голосования Центральная избирательная комиссия будет считать, в первую очередь, сколько каждая партия набрала голосов по всей Украине и устанавливать, кто преодолевает проходной барьер. Эти партии примут участие в распределении мандатов.

В первом чтении проект Избирательного кодекса Рада поддержала в ноябре 2017 года. 6 июня 2019 года парламент приступил к рассмотрению его во втором чтении и завершил 11 июля. Были рассмотрены 4568 поданные к законопроекту правки, ни одну из них нардепы не поддержали.

27 августа председатель Верховной Рады 8-го созыва Андрей Парубий подписал Избирательный кодекс и направил его на подпись президента.

Теги: #зеленский #избирательный_кодекс
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