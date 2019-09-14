Политика

12:24 14.09.2019

Украина должна продолжить начатую реформу образования и избавиться от советских негативов в школе - Новосад

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Украинская школа переняла советские негативы, а отношения в школе основаны чаще всего на страхе, сообщила министр образования и науки Украины Анна Новосад.

"Обычная украинская школа - это школа, которая, к сожалению, переняла на себя все те негативы, которые были в советской школе. Это система, которая очень часто построена на страхе, который пронизывает абсолютно все отношения: учитель - ученик, учитель - директор, родитель - директор, директор - министерство. Если мы не уберем этот страх, который сковывает любой творческий потенциал, любую возможность к диалогу, то мы не сможем говорить о счастливых, успешных гражданах", - сказала глава Минобразования, выступая на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в субботу в Киеве.

Новосад отметила необходимость дать детям возможность самим выбирать предметы, а также спрашивать их мнение относительно прослушанных предметов.

При этом она подчеркнула, что Украина должна продолжать уже начатую реформу образования.

"Наша задача - сделать эти изменения необратимыми, развить их не только на начальную школу, а и на старшую и т.д.", - резюмировала министр.

Теги: #образование #новосад
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