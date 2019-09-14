Политика

11:29 14.09.2019

Зеленский: Я мечтаю и сделаю все, чтобы Украина стала мощным кинематографическим государством

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Зеленский: Я мечтаю и сделаю все, чтобы Украина стала мощным кинематографическим государством

Президент Украины Владимир Зеленский указывает на необходимость наладить в стране полный кинопроцесс - от съемок до дистрибуции и развития кинотеатров.

"Неисчерпаемый креатив, идеи, герои, истории и вдохновение - у многих украинских мастеров качественные кинопроекты уже давно вырисовывались в воображении. Остается только снимать и показывать их миру. Я мечтаю и сделаю все, чтобы Украина стала мощным кинематографическим государством. Мы должны наладить весь кинопроцесс - от съемок до дистрибуции и развития кинотеатров, чтобы украинский киношник презентовал свой самобытный и современный художественный почерк дома и на международных экранах", - написал Зеленский на своей странице в Фейсбуке в субботу.

Он напомнил, что на текущей неделе парламент предварительно одобрил законопроект о rebates (законопроект №1058 о государственной поддержке кинематографа). "Окончательное его утверждение сделает территорию Украины благоприятной для иностранного кинобизнеса. Итак, наши кинопроизводители получат неоценимое - международный опыт, рост производства и многомиллионные инвестиции. Мы должны дать украинским кинематографистам возможность делать две замечательные вещи - снимать кино и жить", - отметил глава государства.

Зеленский поздравил украинцев с Днем украинского кино, добавив, что ждет "захватывающие киноновинки уже в ближайшем будущем".

"Создадим украинское кино вместе!" – призвал президент.

Ежегодно во вторую субботу сентября в Украине отмечается День украинского кино.

Теги: #зеленский #кино
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