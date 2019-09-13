Политика

22:09 13.09.2019

Пристайко: обмен удерживаемых лиц между РФ и Украиной состоится в ближайшее время

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Пристайко: обмен удерживаемых лиц между РФ и Украиной состоится в ближайшее время

Работа по подготовке к обмену удерживаемых лиц между Российской Федерацией и Украиной идет круглосуточно, заявляет министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"И эта параллельная работа проходит по освобождению всех на всех.  Это был всегда сложный процесс, потому что "всех на всех" предполагает, что мы знаем списки, мы соглашаемся на эти списки… Специальные группы людей работают каждый божий день - и ночью, и днем для того, чтобы согласовать и сдвинуть с места этот очень сложный, снова - таки ментально несправедливый процесс. Но мы планируем освободить в ближайшее время наших ребят", - сказал Пристайко в эфире телеканала "Интер" вечером в пятницу.

Теги: #рф #обмен #украина #удерживаемые #пристайко
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