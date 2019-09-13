Политика

19:44 13.09.2019

За завершение войны на Донбассе нельзя платить суверенитетом Украины - президент Эстонии на встрече с Зеленским

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За завершение войны на Донбассе нельзя платить суверенитетом Украины - президент Эстонии на встрече с Зеленским

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отмечает, что Украина и международное сообщество должны искать решения, как завершить войну на Донбассе, и недавнее взаимное с РФ освобождение удерживаемых лиц может быть "заметным шагом на этом пути", сообщается на официальном сайте президента Украины.

"Но это не может произойти ценой суверенитета Украины", - сказала Кальюлайд на совместной пресс-конференции с главой Украинского государства Владимиром Зеленским в пятницу в Киеве.

Президент Эстонии подчеркнула, что война на востоке Украины и оккупация Крыма - это те вещи, которые принять невозможно. "И мы будем напоминать об этом снова и снова на международном уровне", - сказала Кальюлайд.

Теги: #суверенитет #эстония #донбасс
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