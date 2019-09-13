Политика

18:30 13.09.2019

Зеленский: сначала вывод войск, и только потом могут быть выборы на Донбассе

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Зеленский: сначала вывод войск, и только потом могут быть выборы на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что местные выборы на Донбассе могут проводиться только после вывода российских войск и по украинскому законодательству.

На брифинге после встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос о том, будет ли сначала вывод войск, а потом выборы на Донбассе, Зеленский сказал: "Да. А что, может быть по-другому?".

Президент Украины указал, что это сложные темы, и речь идет не об одном вопросе.

"Это вопрос сначала обмена людей, потом разведения войск. Сейчас мы говорим о разведении в Золотом и Петровском. Потом только мы говорим о разведении войск по всей территории, это 400 км. А только после этого мы можем говорить о формате выборов на оккупированных территориях", - пояснил он.

Зеленский подчеркнул, что Донбасс - это Украина, и там должны быть местные выборы, но по украинскому законодательству.

"Все остальные детали и сроки я не могу с вами сейчас обсуждать", - указал он.

Теги: #зеленский #донбасс #выборы
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