Порошенко увязывает обновление ЦИК с планами провести выборы в ОРДЛО на условиях РФ

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко заявляет, что полное обновление состава Центральной избирательной комиссии может быть связано с перспективой проведения выборов на неподконтрольных правительству территориях на востоке страны без предусмотренных минскими соглашениями условий обеспечения их безопасности, то есть на условиях РФ.

"Мотивы решения следует все же искать не в прошлом, а в будущем. Особое беспокойство вызывают выборы на оккупированных территориях. Все больше сигналов, что без выполнения компонента безопасности минских соглашений они могут состояться на российских условиях. Неожиданная замена комиссии может быть связана именно с этим", - написал Порошенко на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

По его словам, голосуя за освобождение прежнего состава ЦИК, парламентское большинство "выстрелило себе в ногу" и поставила под сомнение легитимность и президента, и парламента.

"Ведь комиссия, не проработала и года, безупречно провела две избирательные кампании. Международные организации и наблюдатели выборы президента и ВР признали соответствующими европейским стандартам", - отметил Порошенко, поблагодарив членов ЦИК за проведение двух честных выборов в 2019 году.

Ранее в пятницу Верховная Рада поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского на досрочное увольнение всех 16 членов Центризбиркома.