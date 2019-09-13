Дипломат Елисеев о перспективе "формулы Штайнмайера": РФ расставляет ловушки

Бывший посол Украины в Евросоюзе, бывший заместитель главы администрации пятого президента Украины Петра Порошенко Константин Елисеев подчеркивает, что Украина не давала и не могла дать согласие на "формулу Штайнмайера".

"Как экс-участник нормандских переговоров на уровне дипсоветников разъясняю: по принципу "ничего не согласовано, пока все не согласовано", Украина никогда не давала и не могла дать согласие на формулу Штайнмайера. Глава государства не мог согласовать то, что нуждается в согласии ВРУ (Верховной Рады Украины - ИФ)", - написал Елисеев в своем микроблоге в Твиттере в пятницу.

По его словам, РФ "расставляет ловушки".

Как сообщалось, 12 сентября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обсуждение "формулы Штайнмайера" на встрече лидеров государств "нормандской четверки".

"Формула Штайнмайера" и все пункты Минских соглашений будут рассматриваться и приниматься будет решение лидерами четырех государств", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё в Киеве

13 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что власти Украины хотели бы проведения местных выборов по всей стране, включительно с территориями временно неподконтрольного правительству Донбасса. Он также указал, что "формулу Штайнмайера" в 2016 году согласовал пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Формулу Штайнмайера", которую наш глава государства согласовал, мы, как люди, которые выполняют даже то, что пообещали наши предыдущие президенты, должны выполнять. Мы сейчас обсуждаем, в какой форме", - сказал Пристайко.

"Формула Штайнмайера" касается определения статуса Донбасса. Подразумевает одновременное принятие Верховной Радой поправок в Конституцию, по которым Донбасс получит особый статус и проведение там свободных выборов, после чего Россия выведет свои войска и технику с территории ОРДЛО.