Политика

15:41 13.09.2019

Зеленский поблагодарил США за предоставление Украине помощи в области безопасности

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Зеленский поблагодарил США за предоставление Украине помощи в области безопасности

 Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил администрацию президента США Дональда Трампа и Конгресс за поддержку решения о предоставлении Украине помощи в области безопасности.

"Благодарен США за разблокирование военной помощи Украине, за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. США вновь подтвердили свое стратегическое партнерство с Украиной. Вместе работаем дальше!", - написал Зеленский на своей странице в Твиттере в пятницу.

Как сообщалось, ранее Администрация президента США Дональда Трампа и Конгресс поддержали решения о предоставлении Украине помощи в области безопасности, сообщили в украинском посольстве в США.

"Приветствуем поддержку Администрацией США и Конгрессом решения по разблокированию помощи в области безопасности Украине… Эти средства предназначены для закупки вооружения и военной техники, предоставление услуг, способствующих улучшению возможностей Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении на странице посольства в Фейсбук в четверг вечером.

В частности, политика безопасности предусматривает помощь в $250 млн из бюджета Пентагона в рамках программы "Инициатива безопасности помощи Украине", $115 млн в рамках программы Государственного департамента США "Международное военное финансирование" из бюджета 2019 года, а также $26,5 млн по этой же программе из бюджета 2018 года. В общем - $391,5 млн.

"Такая политика безопасности поддержки Соединенными Штатами народа Украины в борьбе с российской агрессией является свидетельством стратегического партнерства между нашими странами и весомым вкладом в укрепление европейской и евроатлантической безопасности", – подчеркнули в украинском посольстве.

5 сентября сенатор Рон Джонсон сообщил, что если выделение $250 млн финансовой помощи Украине на сферу безопасности со стороны США не случится из-за завершения финансового года, то это произойдет в 2020 году.

Джонсон указал, что предоставление военной помощи Украине неоднократно единогласно принималось Конгрессом США.

"И сейчас, с учетом того, что у нас завершается финансовый год, будет ли принято это решение - зависит от временного фактора, потому что мы в конце финансового года", - пояснил он.

При этом сенатор подчеркнул, что поддержка украинского народа со стороны США является "прочной и нерушимой".

Теги: #сша #помощь #зеленский
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