Политика

15:03 13.09.2019

Зеленский не пойдет на "сразу выборы на Донбассе и особый статус", убежден Кучма

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Зеленский не пойдет на "сразу выборы на Донбассе и особый статус", убежден Кучма

 Представитель Украины в ТКГ, второй президент Украины Леонид Кучма уверен, что действующий глава Украинского государства Владимир Зеленский не пойдет сразу на предоставление Донбассу особого статуса с проведение выборов на оккупированной части региона.

"Она ("формула Штайнмайера" - ИФ) не будет там (на встрече лидеров стран "Нормандского формата" - ИФ) утверждена, я уверен. Нужно снова садиться за стол и определять, что для Украины приемлемо, а что нет", - сказал он журналистам в кулуарах 16-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в пятницу в Киеве.

Кучма выразил убеждение, что Зеленский не пойдет на то, чтобы "идти сегодня на выборы сразу, на особый статус".

"Особый статус с теми полномочиями, которые ставятся сегодня, что практически у нас Украина не унитарное государство, а какая-то или конфедерация, или федерация, еще с предложением изменить Конституцию - простите, это не путь для Украины", - подчеркнул он.

Представитель Украины в ТКГ также указал на неприемлемость амнистии в том виде, в котором она предлагается.

"Массовой амнистии не может быть. Амнистию должен пройти каждый человек. И амнистии не должны подлежать те люди, на руках которых кровь", - подчеркнул Кучма.

Теги: #yes #выборы #кучма
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