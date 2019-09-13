Пристайко: Сейчас мы предлагаем провести одновременно местные выборы по всей территории Украины, включая оккупированную

Власти Украины хотели бы проведения местных выборов по всей стране, включительно с территориями временно неподконтрольного правительству Донбасса, сообщил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Мы согласились на Минские договоренности 5 лет назад, в том числе и на проведение выборов. По нашему мнению, идеально было провести выборы, пока это невозможно, одновременно во всем нашем государстве. У них (на оккупированных территориях Донбасса - ИФ) уже было двое выборов - фейковых, их результатов мы не признаем. Сейчас мы предлагаем провести одновременно выборы по всей территории, включая оккупированную. Посмотрим, сработает ли это, по времени исключительно", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в пятницу в Киеве.

Вместе с тем, Пристайко добавил, что "формулу Штаймаера" еще в 2016 году согласовал пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Формулу Штаймаера", которую наш глава государства согласовал, мы, как люди, которые выполняют даже то, что пообещали наши предыдущие президенты, должны выполнять. Мы сейчас обсуждаем, в какой форме", - сказал он.

Он заверил, что "в ней нет ничего интересного, или такого, чтобы обвиняли в "зраде", или победе".

Как сообщалось, "формула Штайнмайера" касается определения статуса Донбасса. Подразумевает одновременное принятие Верховной Радой поправок в Конституцию, по которым Донбасс получит особый статус и проведение там свободных выборов, после чего Россия выведет свои войска и технику с территории ОРДЛО.

28 августа президент Украины провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого собеседники договорились о скором проведении саммита в "Нормандском формате". Как сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины (ОПУ), Зеленский призвал срочно провести встречу лидеров стран Нормандской четверки для обсуждения мирного процесса и согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта.

Со своей стороны Меркель выразила поддержку усилий Украины, направленных на установление мира на Донбассе, согласившись с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время. "Достигнута договоренность о подготовительной встрече дипломатических советников глав государств и правительств 2 сентября этого года", – подчеркнули в ОПУ.

29 августа Зеленский провел телефонную беседу с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, в ходе которой Макрон подтвердил намерение провести встречу в "Нормандской формате" в ближайшее время.

Советники глав государств "Нормандского формата" на встрече 2 сентября в Берлине должны были обсудить повестку будущей встречи лидеров, а также саму подготовку встречи. Однако по итогам встречи они не согласовали дату саммита глав государств "Нормандского формата".

Как заявил журналистам директор Центра политической конъюнктуры (РФ) Алексей Чеснаков, помощники лидеров "нормандской четверки" не согласовали конкретную дату саммита. По его словам, на встрече обсуждались условия, при которых саммит может состояться. "Российская делегация настаивала, что сначала надо выполнить решения предыдущих саммитов. Нужно развести силы в Петровском и Золотом и согласовать формулу Штайнмайера. Удалось значительно продвинуться в дискуссии по этим темам. В целом возможность возобновления работы "нормандского формата" приветствуется всеми сторонами. Работа будет продолжена как на уровне помощников лидеров, так и в контактной группе", - сказал он.

При этом 9 сентября пресс-служба Офиса президента Украины сообщила, что Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. "Также президенты двух стран договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в нормандском формате. Кроме того, речь шла о дальнейших шагах в рамках Минского процесса по урегулированию конфликта на Донбассе", - сообщается на странице ОПУ в Facebook.