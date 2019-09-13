У "Слуги народа" уже 35 претендентов в новый состав ЦИК

У фракции "Слуга народа" уже есть список из 35 претендентов на должности членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК), short-list ещё не сформирован, сообщил глава фракции Давид Арахамия.

"Мы понимали, что рано или поздно ЦИК будет перезагружена. И у нас был длительный процесс рекрутинга. У нас сейчас есть 35 кандидатов, кажется, из которых нужно сделать short-list, чтобы люди выглядели нормально с профессиональной точки зрения, с общественной точки зрения, которые могут нормально защищать интересы избирателей", - сказал он журналистам в кулуарах Верховной Рады в пятницу.

Он отказался называть фамилии из этого списка, вместе с тем сообщил, что среди них нет действующих народных депутатов.

Глава фракции отметил, что при квотном принципе распределения нового состава ЦИК большинство членов будет делегировано "Слугой народа".

Отвечая на вопрос, получат ли места в ЦИК для представителей от фракций, которые не поддержали отставку предыдущего состава ЦИК, Арахамию сказал: "Вы имеет в виду "Голос" и "ЕС" (Европейская солидарность - ИФ)? Не знаю, кто будет принимать это решение. Если бы спросили лично меня, я бы дал "Голосу".

При этом отвечая на уточняющий вопрос в этом контексте о "Евросолидарности", глава фракции добавил: "А у них и сейчас 8 или 10 или сколько там (членов - ИФ)? Может и "ЕС" (надо дать квоту - ИФ). Я просто не знаю правил".

Как сообщалось, ранее в пятницу Верховная Рада поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского на досрочное увольнение всех 16 членов Центризбиркома.