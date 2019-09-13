Кучма: выборы на Донбассе нельзя проводить до вывода войск, а на уступки можно идти только не за счёт интересов Украины

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ), второй президент Украины Леонид Кучма считает, что никакие выборы на оккупированной территории Донбасса нельзя проводить до вывода оттуда незаконных вооруженных формирований, а идти на какие-то уступки в переговорном процессе можно, но не за счет украинских интересов.

"Решение по "формуле Штайнмайера" должны принимать лидеры "Нормандского формата". Мы Контактная группа и не принимаем таких решений. Есть то, с чем можно там согласиться, а есть то, с чем категорически нельзя", - сказал он журналистам в кулуарах 16-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в пятницу в Киеве.

Кучма отметил, что "всё время идут разговоры о том, чтобы провести выборы на Донбассе".

"Но какие выборы, когда люди ходят с оружием? Выборы можно проводить, когда войска ушли прочь из Украины, тяжелая техника ушла, когда украинская власть появилась, когда могут приехать туда журналисты", - подчеркнул он.

Представитель Украины в ТКГ также выразил мнение, что компромиссы можно искать, но не за счет украинских интересов.

"А сегодня так быстро все хотят эту проблему решить. Так, как я понимаю, (президент Франции Эмманюэль – ИФ) Макрон сегодня... Но действительно мы не видим, чтобы это было в интересах Украины, по большому счету. Хотя дипломатия должна работать, как сегодня сказал президент", - указал он.

По его мнению, на встрече лидеров государств "Нормандского формата" сначала нужно услышать и понять позиции всех сторон, потому что после последней встречи в октябре 2016 года прошло много времени.