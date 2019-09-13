Политика

13:28 13.09.2019

В "Голосе" допускают, что "Слуга народа" позволит не всем быть представленными в ЦИК при квотном принципе ее формирования

2 мин читать
В "Голосе" допускают, что "Слуга народа" позволит не всем быть представленными в ЦИК при квотном принципе ее формирования

 В парламентской фракции "Голос" надеются на формирование нового состава Центральной избирательной комиссии по критериям профессионализма, а не принадлежности к политическим силам, и допускают, что при квотном принципе назначат кандидатов не от всех фракций Верховной Рады.

"К нам даже не обращались с предложением, чтобы говорить о формировании следующего состава. Я очень надеюсь, что следующий состав будет формироваться не по партийным, а как предлагают общественные активисты, в частности гражданская сеть ОПОРА: открытая презентация кандидатов, обсуждение, учесть опыт, не так делегирование политическими силами, как профессиональную способность работать в ЦИК. Есть ли у нас в команде такие люди? Однозначно есть. Но идёт ли сейчас речь о фамилиях? Вопрос о формировании ЦИК не идёт", - сказал народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин журналистам в пятницу в кулуарах парламента.

По его словам, в случае формирования ЦИК по квотному принципу, у "Слуги народа" будет 60% членов Комиссии.

"И не факт, что они позволят всем быть представленными в этой комиссии. Нам уже намекали, что, коллеги, если вы не голосуете (за увольнение членов ЦИК - ИФ), зачем вы будете вступать в формирование Комиссии. Но есть демократический принцип. В прошлой Комиссии были представлены все политические силы (парламента - ИФ)", - пояснил нардеп.

Вместе с тем он добавил, что парламентское большинство будет стоять на том, чтобы формировать новый состав ЦИК по квотному принципу.

Между тем представитель "Голоса" отметил, что решение об увольнении всего состава ЦИК было исключительно политическим и "превращением ЦИК в ЗИК".

Теги: #рада #голос #цик
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:41 13.09.2019
У "Слуги народа" уже 35 претендентов в новый состав ЦИК

У "Слуги народа" уже 35 претендентов в новый состав ЦИК

12:45 13.09.2019
Рада намерена перейти на планирование законопроектных работ

Рада намерена перейти на планирование законопроектных работ

11:55 13.09.2019
Рада намерена отказаться от зачитывания запросов нардепов на пленарных заседаниях

Рада намерена отказаться от зачитывания запросов нардепов на пленарных заседаниях

11:29 13.09.2019
Рада уволила всех членов Центризбиркома

Рада уволила всех членов Центризбиркома

19:14 12.09.2019
Нардепы намерены ввести е-документооборот в Раде

Нардепы намерены ввести е-документооборот в Раде

19:09 12.09.2019
Нардепы намерены лишить себя депутатских выплат за прогулы

Нардепы намерены лишить себя депутатских выплат за прогулы

14:04 12.09.2019
"Слуга народа" намерена предложить Раде формировать новый состав ЦИК по квотному принципу

"Слуга народа" намерена предложить Раде формировать новый состав ЦИК по квотному принципу

12:19 12.09.2019
Рада не будет рассматривать в четверг представление Зеленского об увольнении всего состава ЦИК - Арахамия

Рада не будет рассматривать в четверг представление Зеленского об увольнении всего состава ЦИК - Арахамия

05:32 12.09.2019
Члены ЦИК доказали свой профессионализм – Порошенко

Члены ЦИК доказали свой профессионализм – Порошенко

19:14 11.09.2019
Представление Зеленского об увольнении членов ЦИК содержит недостаточно весомые обоснования – Айвазовская

Представление Зеленского об увольнении членов ЦИК содержит недостаточно весомые обоснования – Айвазовская

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский не пойдет на "сразу выборы на Донбассе и особый статус", убежден Кучма

Пристайко: Сейчас мы предлагаем провести одновременно местные выборы по всей территории Украины, включая оккупированную

Кучма: выборы на Донбассе нельзя проводить до вывода войск, а на уступки можно идти только не за счёт интересов Украины

Зеленский вновь заявил, что пришел на пост президента Украины на один срок и старается использовать каждый день

Рада намерена перейти на планирование законопроектных работ

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский не пойдет на "сразу выборы на Донбассе и особый статус", убежден Кучма

Пристайко: Сейчас мы предлагаем провести одновременно местные выборы по всей территории Украины, включая оккупированную

Кучма: выборы на Донбассе нельзя проводить до вывода войск, а на уступки можно идти только не за счёт интересов Украины

В Кремле не исключают возможность нового обмена удерживаемыми лицами с Украиной - Песков

До конца года провести выборы в Киеве невозможно - представитель Кабмина в Раде

Зеленский вновь заявил, что пришел на пост президента Украины на один срок и старается использовать каждый день

Президент Финляндии о взаимоотношениях с РФ: Если мы будем мыслить только черное или белое, то мы обречены на провал

Зеленский: у нас прекрасные отношения с Трампом и администрацией США

Кабмин согласовал назначение Бондаренко главой Днепропетровской ОГА

Рада рассмотрит представление Зеленского на увольнение членов ЦИК в первой половине дня – Арахамия

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА