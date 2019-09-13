В "Голосе" допускают, что "Слуга народа" позволит не всем быть представленными в ЦИК при квотном принципе ее формирования

В парламентской фракции "Голос" надеются на формирование нового состава Центральной избирательной комиссии по критериям профессионализма, а не принадлежности к политическим силам, и допускают, что при квотном принципе назначат кандидатов не от всех фракций Верховной Рады.

"К нам даже не обращались с предложением, чтобы говорить о формировании следующего состава. Я очень надеюсь, что следующий состав будет формироваться не по партийным, а как предлагают общественные активисты, в частности гражданская сеть ОПОРА: открытая презентация кандидатов, обсуждение, учесть опыт, не так делегирование политическими силами, как профессиональную способность работать в ЦИК. Есть ли у нас в команде такие люди? Однозначно есть. Но идёт ли сейчас речь о фамилиях? Вопрос о формировании ЦИК не идёт", - сказал народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин журналистам в пятницу в кулуарах парламента.

По его словам, в случае формирования ЦИК по квотному принципу, у "Слуги народа" будет 60% членов Комиссии.

"И не факт, что они позволят всем быть представленными в этой комиссии. Нам уже намекали, что, коллеги, если вы не голосуете (за увольнение членов ЦИК - ИФ), зачем вы будете вступать в формирование Комиссии. Но есть демократический принцип. В прошлой Комиссии были представлены все политические силы (парламента - ИФ)", - пояснил нардеп.

Вместе с тем он добавил, что парламентское большинство будет стоять на том, чтобы формировать новый состав ЦИК по квотному принципу.

Между тем представитель "Голоса" отметил, что решение об увольнении всего состава ЦИК было исключительно политическим и "превращением ЦИК в ЗИК".