Политика

12:57 13.09.2019

До конца года провести выборы в Киеве невозможно - представитель Кабмина в Раде

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До конца года провести выборы в Киеве невозможно - представитель Кабмина в Раде

Выборы в Киеве можно проводить после принятия новой редакции закона о столице и законодательства о децентрализации, что делает их невозможными до конца текущего года, заявляет представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Ирина Верещук.

"Касательно местных выборов могу вас заверить - если мы говорим о Киеве - они не будут проведены до того времени, как новый закон о столице не будет принят, а также не будут приняты изменения в законодательство, которые касаются децентрализации и объединенных территориальных громад. Потому что это изменения в Конституцию. Это важно. Их нужно проводить через две сессии", - сказала она журналистам в пятницу в кулуарах парламента.

Верещук отметила, что изменения в Конституцию, согласно процедуре, окончательно одобрить возможно не ранее февраля.

"Самый короткий срок (местных выборов - ИФ), о котором мы можем говорить, это апрель", - сказал представитель Кабмина.

По ее словам, закон о столице, "по самым оптимистичным показателям", будет принят в декабре.

"Будет разработан закон, и только после этого мы будем говорить о выборах", - добавила она

Теги: #киев #кгга #выборы
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