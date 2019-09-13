Политика

12:46 13.09.2019

Зеленский вновь заявил, что пришел на пост президента Украины на один срок и старается им пользовать каждый день

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Зеленский вновь заявил, что пришел на пост президента Украины на один срок и старается им пользовать каждый день

 Президент Украины Владимир Зеленский вновь повторил свою позицию, что пришел на пост главы государства на один пятилетний срок и хочет максимально использовать это время для реализации своих планов.

"Я говорил, что иду на один срок. У меня очень мало лет и я уже чувствую, что у меня очень мало времени. Поэтому каждый день моя задача, и я делаю хоть что-то, чтобы в конце дня сказать себе, что хотя бы один человек стал счастливее", - сказал он, выступая на Форуме YES в пятницу в Киеве.

Зеленский также подчеркнул, что статус президента его не изменил и не мог изменить, и он говорил о намерении на этом посту остаться человеком, и это, по его мнению, почувствовали голосовавшие за него украинцы.

"Я знаю, есть такое мнение, что голосовали не за Зеленского, а против Порошенко. Ради бога. Мы можем и так говорить. Но мы с вами понимаем логику слов, что если люди против кого-то, то они за другого", - отметил он.

Зеленский заявил, что если он что-то обещает, то всегда выполняет, и поэтому он мало обещает. "Я знаю, как это сложно: что-то говорить и потом обязательно сделать", - добавил он.

Президент указал, что у него есть ошибки и будут ошибки: "Я не идеальный человек, я такой как все. Но я готов признавать ошибки и меняться. Готов слышать людей и делать все ради успеха нашей страны. Я не "бронзовею".

"Я откровенно говорю, что родился в русскоговорящей семье. Я учу украинский язык, я его знаю, горжусь этим, горжусь тем, что знаю английский. Но это нормально – признавать, кто ты есть на самом деле. Не казаться, не играть. Я такой, какой я есть", - добавил он.

Говоря о теме счастья, поднятой на Форуме YES, Зеленский подчеркнул, что настоящее счастье не может быть единоличным.

"И невыносимо жить в условиях, когда тебе неудобно за то, что ты счастлив. Тебе просто неудобно за свое счастье, которое ты заработал честно своим трудом, но которое нарочито подчеркивает несчастье многих людей, которые живут вокруг тебя, в одной стране с тобой", - пояснил он.

Зеленский считает, что оказанное ему и его команде доверие - это огромная ответственность, потому что если у них не получится, то это будет "следующая всенародная депрессия".

Теги: #yes #зеленский
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