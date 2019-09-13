Политика

11:55 13.09.2019

Рада намерена отказаться от зачитывания запросов нардепов на пленарных заседаниях

1 мин читать
Рада намерена отказаться от зачитывания запросов нардепов на пленарных заседаниях

Верховная Рада намерена законодательно закрепить публикацию запросов народных депутатов в органы власти, организации и предприятиям на сайте парламента вместо зачитывания их председательствующим на пленарном заседании.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в первом чтении законопроект (№1036-1) о внесении изменений в законы Украины относительно внесения депутатских запросов поддержали 244 народных депутата на пленарном заседании Рады в пятницу.

Инициатива авторства представителей фракции "Слуга народа" предусматривает отход от процедуры зачитывания депутатских запросов председательствующим на пленарном заседании парламента, как это традиционно происходит по пятницам и порой занимает около часа.

Предлагается, чтобы председательствующий озвучивал количество депутатских запросов, которые направляют в органы власти, на предприятия, в организации и учреждения. Тексты запросов и ответы на них будут публиковать на сайте Рады, за исключением запросов, которые содержат информацию с ограниченным доступом. Этот документ также одобрен профильным комитетом.

Размещение законов и прочих актов Верховной Рады на официальном веб-сайте парламента будет считаться официальной публикаций. В настоящее время официальной считается их публикация в печатных СМИ.

Кроме того, предлагается ограничить количество подаваемых нардепами запросов, установив, что на одном пленарном заседании может быть внесено не более двух депутатских запросов одного парламентария.

Сейчас нет ограничения на количество депутатских запросов, вместе с тем на одном пленарном может быть объявлено не более двух запросов одного парламентария.

Теги: #регламент #запросы #рада
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:45 13.09.2019
Рада намерена перейти на планирование законопроектных работ

Рада намерена перейти на планирование законопроектных работ

11:29 13.09.2019
Рада уволила всех членов Центризбиркома

Рада уволила всех членов Центризбиркома

19:14 12.09.2019
Нардепы намерены ввести е-документооборот в Раде

Нардепы намерены ввести е-документооборот в Раде

19:09 12.09.2019
Нардепы намерены лишить себя депутатских выплат за прогулы

Нардепы намерены лишить себя депутатских выплат за прогулы

19:16 10.09.2019
Рада поддержала лицензирование ГИЯРУ добычи урана

Рада поддержала лицензирование ГИЯРУ добычи урана

19:12 10.09.2019
Рада может уволить членов ЦИК на текущей неделе, допускают в "Слуге народа"

Рада может уволить членов ЦИК на текущей неделе, допускают в "Слуге народа"

18:07 10.09.2019
В Раду поступило представление Зеленского на увольнение всех членов ЦИК – нардеп Юрчишин

В Раду поступило представление Зеленского на увольнение всех членов ЦИК – нардеп Юрчишин

17:39 10.09.2019
Рада поддержала в первом чтении законопроект о "кешбеке"

Рада поддержала в первом чтении законопроект о "кешбеке"

16:54 10.09.2019
Рада приняла за основу законопроект о фискализации расчетных операций

Рада приняла за основу законопроект о фискализации расчетных операций

15:30 10.09.2019
Профильный комитет Рады попросит Минфин снизить для госэнергокомпаний норму отчислений дивидендов в госбюджет с 90% до 30% чистой прибыли

Профильный комитет Рады попросит Минфин снизить для госэнергокомпаний норму отчислений дивидендов в госбюджет с 90% до 30% чистой прибыли

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский вновь заявил, что пришел на пост президента Украины на один срок и старается им пользовать каждый день

Рада намерена перейти на планирование законопроектных работ

Рада уволила всех членов Центризбиркома

Зеленский ожидает встречи с Трампом в Вашингтоне в сентябре

Зеленский: Мы должны завершить войну и вернуть территории дипломатическим путем

ПОСЛЕДНЕЕ

До конца года провести выборы в Киеве невозможно - представитель Кабмина в Раде

Зеленский вновь заявил, что пришел на пост президента Украины на один срок и старается им пользовать каждый день

Президент Финляндии о взаимоотношениях с РФ: Если мы будем мыслить только черное или белое, то мы обречены на провал

Зеленский: у нас прекрасные отношения с Трампом и администрацией США

Кабмин согласовал назначение Бондаренко главой Днепропетровской ОГА

Рада рассмотрит представление Зеленского на увольнение членов ЦИК в первой половине дня – Арахамия

Зеленский ожидает встречи с Трампом в Вашингтоне в сентябре

Зеленский осторожно относится к теме миротворцев на Донбассе, поскольку не хочет реализации абхазского или приднестровского сценария

В Украине удастся преодолеть коррупцию, убежден Зеленский

Зеленский: Мы должны завершить войну и вернуть территории дипломатическим путем

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА