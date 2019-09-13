Рада намерена отказаться от зачитывания запросов нардепов на пленарных заседаниях

Верховная Рада намерена законодательно закрепить публикацию запросов народных депутатов в органы власти, организации и предприятиям на сайте парламента вместо зачитывания их председательствующим на пленарном заседании.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в первом чтении законопроект (№1036-1) о внесении изменений в законы Украины относительно внесения депутатских запросов поддержали 244 народных депутата на пленарном заседании Рады в пятницу.

Инициатива авторства представителей фракции "Слуга народа" предусматривает отход от процедуры зачитывания депутатских запросов председательствующим на пленарном заседании парламента, как это традиционно происходит по пятницам и порой занимает около часа.

Предлагается, чтобы председательствующий озвучивал количество депутатских запросов, которые направляют в органы власти, на предприятия, в организации и учреждения. Тексты запросов и ответы на них будут публиковать на сайте Рады, за исключением запросов, которые содержат информацию с ограниченным доступом. Этот документ также одобрен профильным комитетом.

Размещение законов и прочих актов Верховной Рады на официальном веб-сайте парламента будет считаться официальной публикаций. В настоящее время официальной считается их публикация в печатных СМИ.

Кроме того, предлагается ограничить количество подаваемых нардепами запросов, установив, что на одном пленарном заседании может быть внесено не более двух депутатских запросов одного парламентария.

Сейчас нет ограничения на количество депутатских запросов, вместе с тем на одном пленарном может быть объявлено не более двух запросов одного парламентария.