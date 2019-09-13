Рада уволила всех членов Центризбиркома

Верховная Рада поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского на досрочное увольнение всех 16 членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение поддержали 341 народный депутат на пленарном заседании парламента в пятницу при 300 минимально необходимых голосах для его принятия.

Голоса "за" отдали 244 члена фракции "Слуга народа", 33 – фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", 20 – "Батькивщины", 19 – "За будущее" и 29 внефракционных парламентариев.

Фракции "Европейская солидарность" и "Голос" не дали ни одного голоса в поддержку такого решения.

Против увольнения членов ЦИК проголосовал 41 народный депутат, 2 – воздержались, 19 – не голосовали.

Таким образом, парламент уволил Аллу Басалаеву, Наталию Бернацкую, Михаила Вербенского, Олега Диденко, Андрея Евстигнеева, Ирину Ефремову, Ольгу Желтову, Олега Конопольского, Светлану Кустовую, Ольгу Лотюк, Екатерину Махницкую, Виталия Плукаря, Евгения Радченко, Татьяну Слипачук, Леонтия Шипилова, Татьяну Юзькову.

Всего, согласно законодательству, ЦИК Украины состоит из 17 членов, одно место оставалось вакантным.

В сентябре 2018 года Верховная Рада внесла изменения в законодательство, увеличив количественный состав Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 членов.

После этого парламент назначил 14 новых членов ЦИК. Все фракции и группы Верховной Рады VIII созыва делегировали своих представителей, за исключением "Оппозиционного блока". Все вышеназванные члены Центризбиркома, за исключением Диденко и Махницкой, были назначены в сентябре прошлого года.

10 сентября 2019г президент Украины внес в парламент представление об увольнении всех членов ЦИК. 11 сентября Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения рекомендовал парламенту поддержать его. Для принятия такого решения Рады необходимо не менее 300 голосов.