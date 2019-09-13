Политика

11:16 13.09.2019

Президент Финляндии о взаимоотношениях с РФ: Если мы будем мыслить только черное или белое, то мы обречены на провал

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 Президент Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Väinämö Niinistö) убежден, что необходимо выстраивать диалог с Россией, а не рассуждать только с позиции "черное/белое".

"Были голоса, которые говорили, что после санкций российская экономика завалится, и они должны будут отступить, а этого не случилось и у меня сомнения, что это произойдет в будущем... если мы будем мыслить только черное или белое, то мы обречены на провал", - сказал он, выступая на 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в пятницу в Киеве.

Президент Финляндии как пример диалога с Россией привел недавний обмен удерживаемыми между Россией и Украины, о котором смогли договориться президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин.

"Нам нужны достижения малых вещей, чтобы на них основывать большие", - пояснил Ниинистё.

Теги: #президент #yes #финляндия
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