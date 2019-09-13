Политика

11:08 13.09.2019

Зеленский: у нас прекрасные отношения с Трампом и администрацией США

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Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что у нового украинского руководство установились хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом и его администрацией.

"У нас прекрасные отношения со США, потому что теперь вместо запланированных $250 млн (помощи США Украине в сфере безопасности - ИФ) у нас будет $140 млн и $250 млн", - сказал он, отвечая на вопросы модератора об отношениях новой власти Украины и администрации США на первой сессии Форума YES в пятницу.

Зеленский уверен, что отношения между Украиной и США идут в очень правильном направлении.

Президент Украины отметил, что с президентом США Дональдом Трампом у него было несколько разговоров и "в целом пока всё очень хорошо". "Он меня постоянно поздравлял с какими-то победами", - добавил он.

Как сообщалось, администрация президента США Дональда Трампа и Конгресс поддержали решения о предоставлении Украине помощи в области безопасности, сообщили в украинском посольстве в США.

В частности, политика безопасности предусматривает помощь в $250 млн из бюджета Пентагона в рамках программы "Инициатива безопасности помощи Украине", $115 млн в рамках программы Государственного департамента США "Международное военное финансирование" из бюджета 2019 года, а также $26,5 млн по этой же программе из бюджета 2018 года. В общем - $391,5 млн.

"Такая политика безопасности поддержки Соединенными Штатами народа Украины в борьбе с российской агрессией является свидетельством стратегического партнерства между нашими странами и весомым вкладом в укрепление европейской и евроатлантической безопасности", – подчеркнули в украинском посольстве.

5 сентября сенатор Рон Джонсон сообщил, что если выделение $250 млн финансовой помощи Украине на сферу безопасности со стороны США не случится из-за завершения финансового года, то это произойдет в 2020 году.

Теги: #yes #зеленский #трамп
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