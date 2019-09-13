Политика

10:55 13.09.2019

Рада рассмотрит представление Зеленского на увольнение членов ЦИК в первой половине дня – Арахамия

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Рада рассмотрит представление Зеленского на увольнение членов ЦИК в первой половине дня – Арахамия

 Верховная Рада рассмотрит представление президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии в первой половине пятницы, сказал лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Скоро… сегодня в первой половине дня", - сказал Арахамия журналистам, отвечая на соответствующий вопрос агентства "Интерфакс-Украина" в пятницу в кулуарах Верховной Рады.

Как сообщалось, президент Украины внес в парламент представление об увольнении всех членов ЦИК. Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения рекомендовал парламенту поддержать его. Для принятия такого решения Рады необходимо не менее 300 голосов.

Теги: #зеленский #цвк #арахамия
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