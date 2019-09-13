В Украине удастся преодолеть коррупцию, убежден Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что в Украине удастся победить коррупцию и привлечь к ответственности виновных.

"Счастье - это видеть вора в тюрьме, а не на Мальдивах", - сказал он, выступая в пятницу в Киеве на 16-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе".

При этом Зеленский отметил, что "чем больше в нас не верят, тем лучше у нас получается".

"Так было и с президентскими выборами, так было и со снятием депутатской неприкосновенности, так будет и преодолением коррупции", - добавил он.