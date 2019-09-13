Политика

10:22 13.09.2019

В Украине удастся преодолеть коррупцию, убежден Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что в Украине удастся победить коррупцию и привлечь к ответственности виновных.

"Счастье - это видеть вора в тюрьме, а не на Мальдивах", - сказал он, выступая в пятницу в Киеве на 16-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе".

При этом Зеленский отметил, что "чем больше в нас не верят, тем лучше у нас получается".

"Так было и с президентскими выборами, так было и со снятием депутатской неприкосновенности, так будет и преодолением коррупции", - добавил он.

Теги: #yes #зеленский #коррупция
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