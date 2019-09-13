Зеленский: Мы должны завершить войну и вернуть территории дипломатическим путем

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что необходимо завершить войну и вернуть все свои территории дипломатическим путём, при этом призывает зарубежных партнеров не менять позицию в отношении санкций против Российской Федерации за агрессию против Украины и оккупации части ее территории, поскольку санкции являются действенным средством дипломатии.

"Те, кто отважно защищает Украину, должны вернуться победителями. Мы должны завершить войну и вернуть свои территории. Но я неоднократно говорил, что единственный путь к этому - дипломатия", - сказал он, выступая в пятницу в Киеве на 16-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе".

В этом контексте Зеленский призвал зарубежных партнеров не менять свою позицию в отношении санкций против Российской Федерации за агрессию против Украины и оккупации части ее территории.

"Санкции - это мощное и действенное оружие дипломатии. Я не устаю повторять всем нашим мировым партнерам, которые нам помогают, спасибо им, но иногда они думают о снятии санкций: "Вы теряете деньги, серьезно? Но простите, мы теряем людей", - сказал он.