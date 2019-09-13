Политика

10:01 13.09.2019

Трамп не собирается назначать Помпео советником по нацбезопасности

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Трамп не собирается назначать Помпео советником по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет назначать госсекретаря Майка Помпео ещё и на пост советника по нацбезопасности.

На вопрос журналистов в Белом доме, рассматривается ли кандидатура Помпео, он ответил отрицательно.

Трамп пояснил, что в настоящее время он рассматривает 15 кандидатов на эту должность.

Ранее на этой неделе стало известно, что Трамп уволил с поста советника по нацбезопасности, считающегося одним из ключевых в американской администрации, Джона Болтона. Трамп мотивировал это разногласиями по международным вопросам. Ожидается, что имя преемника Болтона станет известно на следующей неделе.

Теги: #помпео #сша #трамп
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