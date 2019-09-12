Политика

18:38 12.09.2019

Зеленский обсудил с финским коллегой угрозу "Северного потока-2", экономическое сотрудничество и опыт в проведении земельной реформы

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Зеленский обсудил с финским коллегой угрозу "Северного потока-2", экономическое сотрудничество и опыт в проведении земельной реформы

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Финляндии угрозу "Северного потока-2", вопросы энергоэффективности, экономического сотрудничества, финский опыт в проведении земельной реформы и реформы образования.

"Чрезвычайно важным для нас является расширение сотрудничества в энергетической сфере, речь идет, в частности, об энергосберегающих технологиях. Я обратил внимание президента Финляндии на вопрос "Северного потока-2", подчеркнул, что это проект является угрозой для всей Европы и его оценка как сугубо коммерческого может дорого стоить нашим европейским партнерам в будущем", - сказал он после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Väinämö Niinistö) на брифинге в четверг.

Зеленский сообщил, что договорился с финским коллегой активизировать двустороннее экономическое сотрудничество, особенно в инвестиционной сфере.

"С нашей стороны - прозрачные правила игры и защита инвесторов, с вашей, надеюсь, прирост финляндских инвестиций", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что Украине интересен опыт Финляндии в сфере энергоэффективности, обращения с мусором, эффективного использования и восстановления лесов, осуществлении земельной реформы.

Президент также отметил, что Украина намерена перенимать передовой опыт Финляндии в создании современной системы школьного образования.

Теги: #северный_поток_2 #зеленский #финляндия
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