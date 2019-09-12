Политика

17:57 12.09.2019

Зеленский: мы готовим карту исполнения Минских договоренностей с конкретными сроками

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Зеленский: мы готовим карту исполнения Минских договоренностей с конкретными сроками

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна разрабатывается карта выполнения Минских договоренностей с конкретными сроками их выполнения.

"Ближайшие шаги - это встреча в "Нормандском формате", и я верю, что мы на этой встрече сможем решить много ключевых, и действительно сложных элементов Минских договоренностей", - сказал Зеленский в четверг в Киеве на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Väinämö Niinistö), отвечая на вопрос агенства "Интерфакс-Украина".

Президент Украины отметил, что это также "будет ближайший контакт с президентом Российской Федерации Путиным".

Теги: #зеленский #минские_соглашения
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