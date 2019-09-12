Политика

17:19 12.09.2019

Зеленский: пока даты встречи лидеров "Нормандской четверки" нет, но мы настаиваем, чтобы она состоялась в сентябре

1 мин читать
Зеленский: пока даты встречи лидеров "Нормандской четверки" нет, но мы настаиваем, чтобы она состоялась в сентябре

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в настоящее время дата встречи лидеров стран "Нормандской четверки" не определена, при этом Киев настаивает на проведении этой встречи в текущем месяце.

"Сейчас у нас, буду говорить честно, даты нет. Мы настаиваем сейчас на том, чтобы эта встреча состоялась именно в сентябре", - сказал Зеленский в четверг в Киеве на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Väinämö Niinistö).

Теги: #зеленский #нормандская_четверка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:36 12.09.2019
Украина договорилась о развитии военного сотрудничества с Финляндией – Зеленский

Украина договорилась о развитии военного сотрудничества с Финляндией – Зеленский

17:19 12.09.2019
Зеленский: на ТКГ в Минске также обсуждаются сроки и этапы освобождения украинских пленных

Зеленский: на ТКГ в Минске также обсуждаются сроки и этапы освобождения украинских пленных

14:08 12.09.2019
Деятельностью Зеленского довольны 71% украинцев, Рады - 39%, Гончарука - 29% - опрос "Рейтинга"

Деятельностью Зеленского довольны 71% украинцев, Рады - 39%, Гончарука - 29% - опрос "Рейтинга"

14:08 12.09.2019
Темой встречи президента с Коломойским было усиление конкуренции на рынке э/э, АМКУ должен с этим работать

Темой встречи президента с Коломойским было усиление конкуренции на рынке э/э, АМКУ должен с этим работать

13:36 12.09.2019
Зеленский и Трамп могут встретиться в Нью-Йорке с 23 по 26 сентября, дата определяется - Тейлор

Зеленский и Трамп могут встретиться в Нью-Йорке с 23 по 26 сентября, дата определяется - Тейлор

12:07 12.09.2019
Бухарев уволен с поста руководителя СВР и назначен первым замглавы СБУ – начальником управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью

Бухарев уволен с поста руководителя СВР и назначен первым замглавы СБУ – начальником управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью

09:29 12.09.2019
Зеленский обсудил с послом Великобритании продолжение переговоров о новом соглашении между странами после Brexit

Зеленский обсудил с послом Великобритании продолжение переговоров о новом соглашении между странами после Brexit

22:09 11.09.2019
Зеленский обсудил с послом Великобритании продолжение переговоров о новом соглашении между странами после Brexit

Зеленский обсудил с послом Великобритании продолжение переговоров о новом соглашении между странами после Brexit

22:01 11.09.2019
Зеленский поблагодарил Нидерланды за конструктивную позицию в вопросе освобождения удерживаемых лиц и готовность наказать виновных в трагедии MH17

Зеленский поблагодарил Нидерланды за конструктивную позицию в вопросе освобождения удерживаемых лиц и готовность наказать виновных в трагедии MH17

21:57 11.09.2019
Зеленский надеется на проведение встречи в "Нормандском формате" в Париже уже в ближайшее время

Зеленский надеется на проведение встречи в "Нормандском формате" в Париже уже в ближайшее время

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: на ТКГ в Минске также обсуждаются сроки и этапы освобождения украинских пленных

Зеленский: "формула Штайнмайера" и все пункты Минских договоренностей будут рассматриваться на встрече лидерами "нормандской четверки"

Рада разделила функции Нацкомфинуслуг между НБУ и НКЦБФР с 1 июля 2020г

Зеленский и Трамп могут встретиться в Нью-Йорке с 23 по 26 сентября, дата определяется - Тейлор

Денисова сообщила о передаче украинской стороне 54 граждан, находившихся в тюрьмах ОРЛО

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский: "формула Штайнмайера" и все пункты Минских договоренностей будут рассматриваться на встрече лидерами "нормандской четверки"

Рябошапка уволил прокуроров Донецкой, Полтавской и Черниговской областей

Регламентный комитет рекомендует лишить Геращенко права участия в 5 заседаниях Рады

Совет ЕС продлил на полгода индивидуальные антироссийские санкции

Рада разделила функции Нацкомфинуслуг между НБУ и НКЦБФР с 1 июля 2020г

Опубликованные правительством Британии документы о последствиях "жесткого" Brexit являются преувеличением - министр обороны

"Слуга народа" намерена предложить Раде формировать новый состав ЦИК по квотному принципу

В "Слуге народа" выступают за перезагрузку власти в Киеве и досрочные выборы

Денисова сообщила о передаче украинской стороне 54 граждан, находившихся в тюрьмах ОРЛО

Проект закона об органах судейского самоуправления ставит под сомнение гарантии независимости судебной системы - ВСП

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА