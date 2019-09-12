Зеленский: пока даты встречи лидеров "Нормандской четверки" нет, но мы настаиваем, чтобы она состоялась в сентябре

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в настоящее время дата встречи лидеров стран "Нормандской четверки" не определена, при этом Киев настаивает на проведении этой встречи в текущем месяце.

"Сейчас у нас, буду говорить честно, даты нет. Мы настаиваем сейчас на том, чтобы эта встреча состоялась именно в сентябре", - сказал Зеленский в четверг в Киеве на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Väinämö Niinistö).