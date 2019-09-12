Политика

16:27 12.09.2019

Рябошапка уволил прокуроров Донецкой, Полтавской и Черниговской областей

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Рябошапка уволил прокуроров Донецкой, Полтавской и Черниговской областей

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении прокуроров Донецкой, Полтавской и Черниговской областей, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Согласно информации на сайтах областных прокуратур, прокурором Донецкой области является Евгений Бондаренко, Полтавской - Дмитрий Чибисов, Черниговской - Владимир Комашко.

Ранее Рябошапка уволил прокуроров Винницкой, Волынской, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской и Черкасской областей.

Теги: #рябошапка #прокуратура #кадры
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