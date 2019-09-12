Рябошапка уволил прокуроров Донецкой, Полтавской и Черниговской областей
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении прокуроров Донецкой, Полтавской и Черниговской областей, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
Согласно информации на сайтах областных прокуратур, прокурором Донецкой области является Евгений Бондаренко, Полтавской - Дмитрий Чибисов, Черниговской - Владимир Комашко.
Ранее Рябошапка уволил прокуроров Винницкой, Волынской, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской и Черкасской областей.