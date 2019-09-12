Политика

15:52 12.09.2019

Регламентный комитет рекомендует лишить Геращенко права участия в 5 заседаниях Рады

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Регламентный комитет рекомендует лишить Геращенко права участия в 5 заседаниях Рады

Комитет по вопросам регламента рекомендовал Верховной Раде лишить народного депутата, сопредседателя фракции "Европейская Солидарность" Ирину Геращенко права участия в пяти пленарных заседаниях парламента за неэтичные высказывания.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" такое решение приняло большинство (6 против 5) членов комитета.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахания в своем заявлении в адрес регламентного комитета попросил отреагировать на неэтичные высказывания Геращенко.

Как следует из стенограммы заседания парламента в тот день, Геращенко сравнила народных депутатов с "зелеными человечками", захватившими полуостров Крым.

Зеленый цвет был основным в предвыборной президентской кампании Владимира Зеленского и партии "Слуга народа", которая получила большинство мест в Верховной Раде.

Теги: #верховная_рада #геращенко
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