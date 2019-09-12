Политика

15:12 12.09.2019

Совет ЕС продлил на полгода индивидуальные антироссийские санкции

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Совет ЕС продлил на полгода индивидуальные антироссийские санкции

Совет Европейского Союза в четверг принял решение о продлении на 6 месяцев индивидуальных ограничительных мер в отношении граждан и организаций, причастных к "подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

"Меры предусматривают замораживание активов и ограничений на поездки (в ЕС - ИФ). В настоящее время они применяются к 170 физическим и 44 юридическим лицам. Соответствующая информация и объяснение причин для включения в список этих лиц и организаций были обновлены по мере необходимости", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

Новый этап индивидуальных санкций будет действовать до 15 марта 2020 года.

После публикации постановления Совета ЕС в "Официальном журнале" Евросоюза в пятницу, 13 сентября, решение о продлении ограничительных мер вступит в силу.

Данное решение Совета ЕС принято по письменной процедуре.

Пресс-служба Совета ЕС по этому случаю напомнила, что ограничительные меры Евросоюза в отношении России также включают экономические санкции по отдельным секторам российской экономики, действующие до 31 января 2020 года; ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, ограниченные территорией Крыма и Севастополя", которые в настоящее время действуют до 23 июня 2020 года.

Теги: #рф #ес #санкции
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