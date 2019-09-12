Политика

14:08 12.09.2019

Темой встречи президента с Коломойским было усиление конкуренции на рынке э/э, АМКУ должен с этим работать

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Темой встречи президента с Коломойским было усиление конкуренции на рынке э/э, АМКУ должен с этим работать

Встреча президента Владимира Зеленского с бизнесменом Игорем Коломойским, среди прочего, была посвящена вопросу цены угля, обеспечению эффективности работы субъектов генерации электроэнергии, вопросу стабилизации и демонополизации рынка, усилению конкуренции на нем.

Об этом сообщил министр энергетики и охраны окружающей среды Алексей Оржель в ходе общения с журналистами в Киеве в среду.

"Обсуждали вопрос демонополизации рынка э/э, усиление конкуренции, цены на уголь, в том числе то, что украинский потребитель должен получить benefit от падения цены угля", – сказал он.

Комментируя вопрос о том, как можно увеличить конкуренцию на рынке э/э, и возможно ли это сделать путем разукрупнения энергохолдинга ДТЭК, министр ответил: "Возможно… Но необходимо, во-первых, стабилизировать рынок, во вторых - договорится о правильных конкурентных инструментах. И если вдруг кто-то из субъектов рынка ведет себя не в соответствии с антимонопольным законодательством, то у нас есть АМКУ, который должен с этим работать. Мы сейчас его обновили, он у нас эффективный. Мы уже видели первый прецедент (принудительное разукрупнение Ostchem Дмитрия Фирташа – ИФ), поэтому я надеюсь, что мы можем продолжать работать с такой логикой", – сказал он.

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Теги: #оржель #зеленский #встреча #коломойский
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