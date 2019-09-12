"Слуга народа" намерена предложить Раде формировать новый состав ЦИК по квотному принципу

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде IX созыва намерена предложить квотный принцип распределения позиций членов новой Центральной избирательной комиссии в случае увольнения нынешнего состава, заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Мы с начала работы этой Рады и во время работы подготовительной группы исповедовали квотный принцип. Он действовал при распределении комитетов, руководящих должностей в комитетах. Думаю, мы предложим коллегам так же квотный принцип, соответственно, тогда будем определяться по арифметике", - сказал Корниенко в кулуарах парламента в четверг, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", какое количество мест в новом состав ЦИК займут делегированные "Слугой народа" кандидаты.

Он напомнил, что, согласно процедуре, в случае увольнения всех членов ЦИК на протяжении трех дней депутатские фракции должны направить президенту свои предложения по кандидатурам. "Что дальше делать с этими предложениями, если их будет, например, 30, а мест 17? Наверное, будем рейтинговое голосование по каждой кандидатуре устраивать. Будем далее с этим разбираться", - сказал Корниенко, отвечая на вопрос о подходах при формировании новой ЦИК.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент представление об увольнении всех членов ЦИК. Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения рекомендовал парламенту поддержать его. Для принятия такого решения Рады необходимо не менее 300 голосов.