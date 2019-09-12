В "Слуге народа" выступают за перезагрузку власти в Киеве и досрочные выборы

Руководитель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики (фракция "Слуга народа") Александр Ткаченко считает целесообразным осуществление полной перезагрузки власти в Киеве и проведение в столице досрочных выборов.

"Сегодня стало известно, что сессия Киевсовета, созванная по инициативе мэра, не смогла собраться на свою сессию. Это стало подтверждением несостоятельности Кличко управлять городом. (…) Наверное, пора сделать полную перезагрузку власти и провести досрочные выборы в Киеве - как Киевсовета, так и мэра", - написал Ткаченко в Фейсбуке.

Он уточнил, что такие шаги можно будет осуществить уже согласно новому закону о столице, над которым сейчас работают депутаты и профильные специалисты.

"Закон, который предусматривает: европейские нормы управления городом; децентрализацию и возобновление народовластия в районах; четкую и прозрачную структуру управления столицей", - пояснил нардеп.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на источники о том, что в "Слуге народа" рассматривают возможность проведения 8 декабря внеочередных выборов в Киеве.

12 сентября городской голова Киева Виталий Кличко объявил о консультациях с руководством депутатских фракций и групп Киевского городского совета по поводу досрочного прекращения полномочий Киевсовета 8-го созыва. Они состоятся 17 сентября.

4 сентября Кабинет министров Украины на заседании принял решение об увольнении мэра Киева Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Согласно закону о местных выборах, внеочередные местные выборы назначаются Верховной Радой в случае досрочного прекращения полномочий, в частности, городского совета, городского головы, а также в других случаях, предусмотренных законами Украины "О местном самоуправлении в Украине", "О добровольном объединении территориальных громад". Такое решение принимается Верховной Радой не позднее чем в 90-дневный срок со дня досрочного прекращения полномочий соответствующего местного совета и городского головы.