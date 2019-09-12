Политика

13:36 12.09.2019

Зеленский и Трамп могут встретиться в Нью-Йорке с 23 по 26 сентября, дата определяется - Тейлор

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Зеленский и Трамп могут встретиться в Нью-Йорке с 23 по 26 сентября, дата определяется - Тейлор

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп могут встретиться в Нью-Йорке в период с 23 по 26 сентября, точная дата ещё определяется, сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

"Я думаю, что это будет в период с 23 и 26 сентября в Нью-Йорке", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

По словам Тейлора, сейчас проходит согласование графиков обоих лидеров.

Относительно визита Зеленского в Вашингтон посол отметил, что пока дата встречи с Трампом не определена.

"Но по Нью-Йорку мы очень близки (в организации встречи - ИФ)", - пояснил дипломат.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подтвердил, что президент Зеленский посетит США 23 сентября для участия в Генассамблее ООН.

Теги: #тейлор #зеленский #трамп #встреча
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