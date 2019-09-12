Денисова сообщила о передаче украинской стороне 54 граждан, находившихся в тюрьмах ОРЛО

54 гражданина Украины, содержавшиеся в пенитенциарных учреждениях на территории неподконтрольных правительству отдельных районов Луганской области (ОРЛО) были переданы украинской стороны в четверг, сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Во время передачи от представителей "ЛНР" получено 54 человека. Среди них самому младшему - 26 лет, а самому старшему - 61 год. Эти осужденные проживали на территории Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и Кировоградской областей и г.Киева", - написала Денисова на своей странице в соцсети Facebook в четверг.