Бухарев уволен с поста руководителя СВР и назначен первым замглавы СБУ – начальником управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владислава Бухарева с должности председателя Службы внешней разведки Украины (СВР) и назначил его первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Соответствующие указы №№681/2019 и 682/2019 от 11 сентября опубликованы на официальном сайте главы государства.

Владислав Бухарев, генерал-лейтенант налоговой милиции. В 2014 году работал в Службе безопасности Украины на должности первого заместителя главы СБУ — начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Также был офицером по особым поручениям главы СБУ. Главой Службы внешней разведки был назначен 11 июня.