Политика

11:35 12.09.2019

Профильный комитет Рады делегировал в конкурсную комиссию по отбору независимых членов набсоветов госбанков Дубинского

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Профильный комитет Рады делегировал в конкурсную комиссию по отбору независимых членов набсоветов госбанков Дубинского

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики принял решение делегировать Александра Дубинского (фракция "Слуга народа") в качестве нового представителя в конкурсную комиссию по отбору независимых членов наблюдательных советов государственных банков, сообщил предыдущий представитель парламента в этой комиссии, депутат Верховной Рады VIII созыва Павел Ризаненко на своей странице в Facebook.

"Комитет решил делегировать в конкурсную комиссию Александра Дубинского. Это решение принято почти единогласно - "за" проголосовали все присутствующие члены комитета, кроме представительницы "Батькивщины", которая воздержалась", - написал он.

Ризаненко напомнил, что конкурсная комиссия состоит из пяти человек (три представителя от Кабмина, по одному - от главы государства и профильного комитета Верховной Рады). Они выбирают по шесть независимых членов наблюдательных советов трех государственных банков - ПриватБанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка.

Александр Дубинский является заместителем главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

До выборов он был ведущим программы "Гроши" на канале "1+1". 6 сентября он зарегистрировал в Раде проект постановления о создании временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования деятельности руководства Нацбанка Украины и руководства Фонда гарантирования вкладов физических лиц в 2014-2019 гг.

Состав набсоветов трех госбанков уже сформирован, но НБУ по результатам тестирования и собеседования отклонил кандидатуры пяти из девяти членов наблюдательного совета Ощадбанка, а также отказал в согласовании кандидатуры председателя наблюдательного совета Укрэксимбанка.

Теги: #дубинский #верховная_рада #кадры
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