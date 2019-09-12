Замсекретаря СНБО Кривонос в Лондоне проводит встречи, направленные на повышение обороноспособности Украины

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос в рамках посещения Международной выставки оборудования для обороны и безопасности (DSEI 2019, 10-13 сентября, Лондон) констатирует, что Украине следует более активно принимать участие в подобных мероприятиях.

"К сожалению, небольшое количество украинских компаний участвует в DSEI 2019. Хотя по нашим достижением нам есть что показать, нужна большая поддержка и помощь со стороны государства для участия в таких мероприятиях. Участие в таких мероприятиях увеличивает возможности продажи отечественной продукции, а рост продаж увеличивает расходы в государственный бюджет", - написал Кривонос на своей странице в Фейсбуке в четверг.

Он отметил, что DSEI 2019 объединяет широкий спектр оборудования из многих стран, которое демонстрируется в выставочных залах и на морских кораблях, высочайший интерес посетителей и делегаций - к широкому спектру военно-морского, сухопутного, охранного и аэрокосмического оборудования и услуг, которые экспонируются.

"Параллельно с выставкой, провожу довольно мощное количество важных и стратегических для Украины встреч, которые нацелены на повышение обороноспособности и углубления сотрудничества с нашими партнерами", - также сообщил замсекретаря СНБО.