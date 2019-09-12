Политика

09:31 12.09.2019

Правительство Британии опубликовало часть документов о последствиях Brexit без сделки

2 мин читать
Правительство Британии опубликовало часть документов о последствиях Brexit без сделки

Правительство Британии частично опубликовало документы, предупреждающие о возможных последствиях выхода страны из ЕС без сделки, сообщает Sky News.

Пять страниц документа, опубликованных на сайте правительства, предупреждают, что Британия столкнется с негативными последствиями Brexit без сделки в первый же день.

В частности, в справке говорится о росте общественных беспорядков, "значительном" повышении цен на электроэнергию, а также проблемах с поставками продуктов питания и лекарств.

Также отмечается потенциальное снижение способности Великобритании предотвращать вспышки болезней животных из-за сокращения поставок ветеринарных препаратов и принятия срочных мер по обеспечению доступа к чистой воде в случае сбоя в подаче химических веществ. Хотя вероятность этого считается "низкой".

В документе также высказываются опасения, что Гибралтар недостаточно хорошо подготовился к Brexit без сделки.

В свою очередь, "теневой" министр по Brexit Кир Стармер заявил, что документы подтверждают серьезные риски Brexit без сделки.

"Совершенно безответственно со стороны правительства пытаться игнорировать эти суровые предупреждения и препятствовать тому, чтобы общественность видела доказательства", - сказал Стармер.

"Борис Джонсон должен теперь признать, что он был нечестен с британским народом о последствиях Brexit без сделки", - добавил он.

Документ о последствиях Brexit без сделки был опубликован после требования парламента. Оппозиционные депутаты также требовали обнародовать личные сообщения между советниками премьер-министра в том числе в WhatsApp и Facebook по поводу пятинедельной приостановки работы парламента Борисом Джонсоном. Но правительство отказало в этой просьбе, назвав ее "неуместной".

Накануне парламент Великобритании официально приостановил работу до 14 октября. Таким образом, у парламентариев будет значительно меньше времени для того, чтобы обсудить сделку с Брюсселем перед выходом Великобритании из ЕС, запланированным на 31 октября. При этом британский премьер Джонсон отрицает, что этот шаг связан с желанием вывести Великобританию из ЕС без сделки.

Тем не менее, в понедельник парламентарии второй раз за последние дни проголосовали против проведения досрочных выборов в стране: Джонсон предлагал провести выборы 15 октября - до намеченного на 31 октября крайнего срока выхода страны из ЕС.

Королева Великобритании Елизавета II подписала 9 сентября закон, который откладывает выход страны из ЕС в случае, если до 31 октября 2019 года не будет подписано соглашение с Брюсселем.

Согласно закону, Джонсон должен попросить ЕС перенести крайний срок Brexit на 31 января 2020 года. Цель этой меры - избежать "жесткого" выхода из ЕС - без двустороннего соглашения с Брюсселем.

Теги: #великобритания #brexit
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:05 12.09.2019
Замсекретаря СНБО Кривонос в Лондоне проводит встречи, направленные на повышение обороноспособности Украины

Замсекретаря СНБО Кривонос в Лондоне проводит встречи, направленные на повышение обороноспособности Украины

09:29 12.09.2019
Зеленский обсудил с послом Великобритании продолжение переговоров о новом соглашении между странами после Brexit

Зеленский обсудил с послом Великобритании продолжение переговоров о новом соглашении между странами после Brexit

22:09 11.09.2019
Зеленский обсудил с послом Великобритании продолжение переговоров о новом соглашении между странами после Brexit

Зеленский обсудил с послом Великобритании продолжение переговоров о новом соглашении между странами после Brexit

20:00 11.09.2019
Джонсон отказывается от предвыборного альянса с лидером партии Brexit

Джонсон отказывается от предвыборного альянса с лидером партии Brexit

04:27 10.09.2019
Британский парламент официально приостановил работу до 14 октябр

Британский парламент официально приостановил работу до 14 октябр

03:26 10.09.2019
Британский парламент отказался от предложения Джонсона о досрочных выборах

Британский парламент отказался от предложения Джонсона о досрочных выборах

21:56 09.09.2019
Премьер Франции распорядился ускорить подготовку на случай "жёсткого" Brexit

Премьер Франции распорядился ускорить подготовку на случай "жёсткого" Brexit

17:52 09.09.2019
Королева Британии утвердила закон об отсрочке Brexit при отсутствии соглашения с Брюсселем

Королева Британии утвердила закон об отсрочке Brexit при отсутствии соглашения с Брюсселем

07:41 09.09.2019
Забастовка пилотов авиакомпании British Airways может сорвать планы 300 тыс. пассажиров

Забастовка пилотов авиакомпании British Airways может сорвать планы 300 тыс. пассажиров

18:08 07.09.2019
Россия обязана в полной мере сотрудничать с расследованием факта крушения рейса MH17 - посол Великобритании

Россия обязана в полной мере сотрудничать с расследованием факта крушения рейса MH17 - посол Великобритании

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинские парламентарии обсудили с представителями Европарламента реформу Рады

Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

Кулеба заверил в неизменности евроатлатического курса Украины

Парламент в четверг может рассмотреть представление Зеленского на увольнение всех членов ЦИК

Зеленский представил главу МИД Пристайко: он очень мне помогает во время звонков "очень сложным людям"

ПОСЛЕДНЕЕ

Предвыборная кампания официально стартовала в Канаде

Нидерланды переквалифицировали Цемаха из свидетеля по делу MH17 в подозреваемого

Кабмин назначил заместителей министра здравоохранения Украины

Украинские парламентарии обсудили с представителями Европарламента реформу Рады

Рейтинг одобрения Трампа упал, американцы все больше опасаются рецессии в США из-за спора с Китаем

Кабмин утвердил порядок использования средств ЕБРР и ЕИБ по продлению третьей линии метро в Харькове

Кабмин назначил экс-советника МЭРТ Романовича на должность замминистра экономразвития

Кабмин назначил 14 замминистров

Кабмин назначил госуполномоченную АМКУ Панаиотиди замминистра экономразвития

Антикоррупционный комитет рекомендовал Раде принять в первом чтении законопроект об обличителях коррупции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА