Политика

09:29 12.09.2019

Зеленский обсудил с послом Великобритании продолжение переговоров о новом соглашении между странами после Brexit

1 мин читать
Зеленский обсудил с послом Великобритании продолжение переговоров о новом соглашении между странами после Brexit

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс важность переговоров о новом соглашении между странами, которое будет определять их взаимоотношения после Brexit.

Как сообщает пресс-служба президента, в среду после принятия верительных грамот в разговоре с послом Зеленский выразил благодарность за помощь в проведении реформ и укреплении обороноспособности украинского государства.

Отмечена высокая интенсивность политического диалога, в частности на уровне лидеров двух стран.

"Речь шла также о важности продолжения переговоров по новому соглашению между Украиной и Великобританией, которое будет определять политические и экономические отношения между двумя странами после выхода Великобритании из ЕС", - говорится в сообщении.

В свою очередь, как сообщает британское посольство в Украине, посол Симмонс отметила, что с нетерпением ожидает встречи с Зеленским в Великобритании позднее в 2019 году, чтобы обсудить движение Украины и рассмотреть, как Соединенное Королевство может и в дальнейшем поддержать президента в осуществлении амбициозной программы развития Украины.

Она подчеркнула, что Великобритания остается надежным другом и партнером Украины на пути реформ, а также в усилиях по защите суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Теги: #великобритания #зеленский #brexit
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:05 12.09.2019
Замсекретаря СНБО Кривонос в Лондоне проводит встречи, направленные на повышение обороноспособности Украины

Замсекретаря СНБО Кривонос в Лондоне проводит встречи, направленные на повышение обороноспособности Украины

09:31 12.09.2019
Правительство Британии опубликовало часть документов о последствиях Brexit без сделки

Правительство Британии опубликовало часть документов о последствиях Brexit без сделки

22:09 11.09.2019
Зеленский обсудил с послом Великобритании продолжение переговоров о новом соглашении между странами после Brexit

Зеленский обсудил с послом Великобритании продолжение переговоров о новом соглашении между странами после Brexit

22:01 11.09.2019
Зеленский поблагодарил Нидерланды за конструктивную позицию в вопросе освобождения удерживаемых лиц и готовность наказать виновных в трагедии MH17

Зеленский поблагодарил Нидерланды за конструктивную позицию в вопросе освобождения удерживаемых лиц и готовность наказать виновных в трагедии MH17

21:57 11.09.2019
Зеленский надеется на проведение встречи в "Нормандском формате" в Париже уже в ближайшее время

Зеленский надеется на проведение встречи в "Нормандском формате" в Париже уже в ближайшее время

21:54 11.09.2019
Зеленский принял верительные грамоты у послов Эстонии, Франции, Австрии, Нидерландов и Великобритании

Зеленский принял верительные грамоты у послов Эстонии, Франции, Австрии, Нидерландов и Великобритании

20:00 11.09.2019
Джонсон отказывается от предвыборного альянса с лидером партии Brexit

Джонсон отказывается от предвыборного альянса с лидером партии Brexit

15:37 11.09.2019
Зеленский объявил заказниками государственного значения два ландшафтных заказника в Одесской области и один – в Черниговской – указ

Зеленский объявил заказниками государственного значения два ландшафтных заказника в Одесской области и один – в Черниговской – указ

13:20 11.09.2019
Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

11:24 11.09.2019
Зеленский отменил решение Порошенко о присвоении ранга посла Арьеву, Герасимову и Логвинскому как безосновательные

Зеленский отменил решение Порошенко о присвоении ранга посла Арьеву, Герасимову и Логвинскому как безосновательные

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинские парламентарии обсудили с представителями Европарламента реформу Рады

Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

Кулеба заверил в неизменности евроатлатического курса Украины

Парламент в четверг может рассмотреть представление Зеленского на увольнение всех членов ЦИК

Зеленский представил главу МИД Пристайко: он очень мне помогает во время звонков "очень сложным людям"

ПОСЛЕДНЕЕ

Предвыборная кампания официально стартовала в Канаде

Нидерланды переквалифицировали Цемаха из свидетеля по делу MH17 в подозреваемого

Кабмин назначил заместителей министра здравоохранения Украины

Украинские парламентарии обсудили с представителями Европарламента реформу Рады

Рейтинг одобрения Трампа упал, американцы все больше опасаются рецессии в США из-за спора с Китаем

Кабмин утвердил порядок использования средств ЕБРР и ЕИБ по продлению третьей линии метро в Харькове

Кабмин назначил экс-советника МЭРТ Романовича на должность замминистра экономразвития

Кабмин назначил 14 замминистров

Кабмин назначил госуполномоченную АМКУ Панаиотиди замминистра экономразвития

Антикоррупционный комитет рекомендовал Раде принять в первом чтении законопроект об обличителях коррупции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА