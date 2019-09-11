Украинские парламентарии обсудили с представителями Европарламента реформу Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков обсудил с руководителем миссии Европейского парламента по оценке нужд Верховной Рады, экс-президентом Европарламента Пэтом Коксом вопросы реформирования украинского парламента.

"На встрече с делегацией Европарламента во главе с Пэтом Коксом обсудили актуальное: дальнейшее реформирование Верховной Рады Украины. Дорожная карта Миссии Кокса, содержащая 52 рекомендации, еще три года назад признана основой для внутренней реформы украинского парламента, но сделано было немного. Однако сегодня есть политическая воля имплементировать лучшие предложения наших европейских партнеров и изменить институциональную способность Верховной Рады, чтобы работа парламента была понятной для общества", - написал Разумков на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Он анонсировал запуск Офиса парламентской реформы, о старте которого было объявлено еще весной этого года. "Мы настроены воплощать изменения в достаточно быстром темпе", - подчеркнул Разумков.

Сообщение проиллюстрировано фотографией рукопожатия Кокса и Разумкова.

Как сообщалось, экс-президент Европейского парламента Пэт Кокс возглавил миссию Европарламента, целью которой является формирование "дорожной карты реформ" Верховной Рады Украины, 3 июля 2015 года.